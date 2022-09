Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Revenu à l’OL durant l’été, Alexandre Lacazette a l’ambition de laisser une trace. Face à Auxerre, l’attaquant est devenu le 20e joueur avec le plus de matchs disputés sous les couleurs lyonnaises.

A 31 ans, il a fait le choix du coeur et est rentré à la maison. Cinq ans après son départ, Alexandre Lacazette a retrouvé Lyon, le Parc OL et un maillot qui lui colle à la peau depuis sa tendre enfance. Néanmoins, ce retour à la maison n’est pas synonyme de vacances pour le natif de Mermoz. En revenant entre Rhône et Saône, Lacazette veut effacer l’échec de la saison dernière et ramener l’OL sur le devant de la scène. Vainqueur de la Coupe de France en 2012, le numéro 10 se verrait bien écrire encore un peu plus son nom dans l’histoire du club avec un nouveau titre, le tout en étant capitaine.

Lacazette rejoint Mihajlovic

En attendant de savoir s’il arrivera à ses fins d’ici 2025 et la fin de son contrat, Alexandre Lacazette grappille des places dans les différents classements historiques de l’OL. Après avoir pris place sur le podium des meilleurs buteurs lyonnais en ce début de saison, l’attaquant fait désormais partie des 20 joueurs ayant le plus porté le maillot de l’OL depuis 1950. Avec 279 matchs disputés, Alexandre Lacazette a rejoint Louba Mihajlovic à la 20e place.