Mercato : l’OL a encore la possibilité de recruter un "joker"

Jean-Michel Aulas et Tetê en juin 2022 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Même si la période du mercato estival a officiellement fermé ses portes jeudi, l’OL peut encore recruter. La LFP autorise en effet d’enregistrer un "joker" évoluant en L1 ou L2 d’ici à cet hiver.

Le mercato a refermé ses portes jeudi soir qu’il en est déjà de nouveau question. A l’OL, la dernière journée du marché des transferts a été calme avec le volte-face de Sinaly Diomandé qui a finalement choisi de rester à Lyon tandis que Houssem Aouar n’a pas reçu la proposition tant espérée. Ce vendredi, Peter Bosz va s’appuyer sur un groupe de 26 joueurs même si des mouvements peuvent encore avoir lieu. Le mercato n’est pas encore refermé en Turquie ou en Belgique, de quoi laisser l’espoir de certains départs.

Dans le sens des arrivées, l’OL a depuis longtemps annoncé qu’il n’allait plus bouger mais il lui reste des possibilités de le faire même hors délais. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont la possibilité de recruter un "joker" parmi les joueurs sous contrat, entre le mercato d’été et celui d’hiver. "Cette possibilité de recrutement exceptionnel est strictement limitée à un joueur par club et reste soumise au respect des dispositions réglementaires et conventionnelles applicables au statut du joueur", indique le règlement de la LFP.

Il reste aussi le cas du "joker médical" en cas de décès d’un joueur, d’une grave blessure d’un gardien et de son remplaçant ou d’une blessure en sélection entraînant une indisponibilité supérieure ou égale à trois mois. On touche du bois pour que ce genre de scénario n’arrive pas entre Rhône et Saône et que l’OL puisse travailler dans la sérénité désormais.