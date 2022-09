Dans cette fin de mercato qui s'accélère un peu partout, Sinaly Diomandé a surpris tout son monde. Alors que l’OL et Rennes discutaient pour trouver un accord, le défenseur a affirmé son intention de rester au club.

A l’entame du mercato, l’OL avait la volonté de dégraisser en défense. Face aux échecs Jérôme Boateng et Damien Da Silva, les dirigeants lyonnais avaient pour objectif de leur trouver une porte de sortie. Elles ne sont jamais venues et à quelques minutes de la fin du marché estival, le départ de Sinaly Diomandé était pratiquement acté. Mais un dernier jour de mercato n’en serait pas un sans son lot de surprises.

Seulement 11 matchs la saison dernière

Gêné par une vilaine blessure la saison dernière qui l’a forcé à faire une croix sur la deuxième partie de saison, Diomandé n’a pas voulu rester sur cet échec. A 21 ans, il a l’objectif de retrouver le niveau qui était le sien au moment de son éclosion et s’installer plus durablement dans la rotation défensive derrière Thiago Mendes et Castello Lukeba. Quand l’OL et Rennes discutaient pour parvenir à un accord, le joueur a fait part de sa volonté de rester entre Rhône et Saône d'après FootMercato. Finalement, les dernières heures du mercato livrent toujours leur bonnes surprises et gageons que le capital sympathie déjà élevé de Diomandé auprès des supporters va croitre encore un peu.