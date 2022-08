OL - Mercato : partir ou rester, Jérôme Boateng a fait son choix

Malgré un statut de remplaçant qui l’attend, Jérôme Boateng ne se verrait pas partir. A quelques jours de la fin du mercato, le défenseur allemand voudrait rester à l’OL et inverser la tendance.

Il fait partie de ceux dont l’OL aimerait bien se séparer avant le 2 septembre. Comme Houssem Aouar et Moussa Dembélé, Jérôme Boateng est devenu un "poids" dans l’effectif lyonnais de par sa situation contractuelle. Avec une fin de contrat dans douze mois et un salaire plus que confortable, le défenseur allemand pèse sur les finances de l’OL autant que le poids des années sur son rendement et sa capacité à évoluer au plus haut niveau. Recruté la saison dernière pour apporter l’expérience acquise au Bayern Munich, Boateng déçoit avant tout sur le terrain. La préparation estivale complète cette saison n’a pas aidé à retrouver le Boateng conquérant.

Boateng n'a pas forcément eu de touches

Toujours aussi lent dans ses interventions, l’Allemand n’a pas réussi à inverser la tendance et Peter Bosz a rapidement mis les choses au clair. Après un intérim concluant durant la seconde partie de saison, Thiago Mendes reste le complément de Castello Lukeba en défense centrale. Cette hiérarchie imposée aurait pu pousser Jérôme Boateng à aller voir ailleurs mais ce n’est clairement pas la direction prise selon L’Equipe. Comme les autres indésirables, le champion du monde 2014 n’a pas forcément de touches malgré ses recherches et compterait aller au bout de son contrat. Avec un objectif, faire mentir ceux qui doutent de lui et retrouver une place de titulaire. Avec un match par semaine et une rotation bien moindre qu’en temps de coupe d’Europe, les occasions de se montrer vont pourtant être rares…