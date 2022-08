A une semaine de la fin du mercato, l’OL espère toujours se séparer de certains joueurs. Ne souhaitant pas prolonger, Moussa Dembélé en fait partie et l’attaquant intéresserait la Real Sociedad.

Le jeu des chaises musicales et du "panic buy" va-t-il enfin faire les affaires de l’OL ? Après plus de deux mois sans réussir à trouver des points de chute à certains joueurs, le club lyonnais espère que la dernière ligne droite du mercato pourra donner lieu à quelques mouvements dans l’effectif de Peter Bosz. En attendant une avancée dans le dossier de Lucas Paquetà suivi avec insistance par West Ham, certains indésirables sont priés d’aller voir ailleurs. Ne souhaitant pas prolonger avec l’OL un contrat qui se termine en juin 2023, Moussa Dembélé fait partie de cette liste mais l’attaquant n’est pas pressé. Avec la possibilité de s’engager libre dans six mois, difficile de lui donner tord.

L'OL peut-il vraiment se montrer gourmand ?

Néanmoins, cette dernière ligne droite pourrait le forcer à réfléchir sur son avenir à court terme. En passe de perdre Alexander Isak pour Newcastle et un chèque de 70 millions d’euros, la Real Sociedad réfléchirait à l’option Dembélé pour combler le vide laissé par l’attaquant suédois selon FootMercato. Le club basque ne correspond pas aux exigences sportives que se serait fixé l’attaquant de l’OL mais la Real serait prête à offrir six millions d’euros plus quatre de bonus au club lyonnais. Ce n’est pas forcément la somme espérée par la direction lyonnaise à l’entrée de l’été. Entre la perspective de perdre un joueur libre dans quelques mois et récolter quelques pécules en fin de mercato sans solution de repli, l’OL se retrouve dans une situation inconfortable.