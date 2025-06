La longue période du mercato d'été s'ouvre pour l'OL

Le marché des transferts de l'été en Ligue 1 rouvre ses portes ce lundi 16 juin, avec son lot de doutes du côté du club rhodanien.

La direction lyonnaise risque de vivre un été pour le moins mouvementé. Le passage devant la DNCG fixé au 24 juin s’annonce crucial pour valider la santé financière du club. Dans le même temps, la nécessité pour John Textor, propriétaire majoritaire de l'OL, de céder ses parts de Crystal Palace ajoute une pression supplémentaire sur les finances rhodaniennes.

Sur le terrain, l’effectif lyonnais pourrait connaître un important remaniement cet été, entre départs probables et recrutements stratégiques. Plusieurs éléments devraient se voir indiquer la sortie. En parallèle, la direction espère être autorisée à œuvrer sur le marché. L'occasion pour elle d'essayer de flairer les bons coups sur le mercato estival, à l'image de Clinton Mata en juillet 2023.

Cherki déjà parti

La première phase de la fenêtre des transferts, du 1er au 10 juin, ouverte notamment pour le Mondial des clubs (du 15 juin au 13 juillet), a vu Rayan Cherki partir à Manchester City. Le club anglais a déboursé 36,5 millions d'euros (+6 en bonus) pour s'attacher les services du joueur de 21 ans. Le natif de Lyon va donc bien disputer l'épreuve internationale avec les Cityzens. L'équipe de Pep Guardiola débutera le mercredi 18 juin à 18 heures, contre le Wydad Athletic Club (Maroc). Autre départ acté, celui d'Alexandre Lacazette. Le désormais ex-capitaine a d'ores et déjà fait ses adieux après avoir marqué 201 buts en 391 matchs avec l'OL.

Un mercato estival de tous les dangers pour l'OL

La deuxième partie du mercato, elle, commence ce le lundi 16 juin 2025. Une seconde phase qui se finira le 1er septembre à 20 heures. C'est notamment au cours de ces deux mois et demi que se jouera une partie de la saison des Rhodaniens. Mais encore faut-il que la DNCG ne l'entrave pas. Il est en effet envisageable que l'organe de régulation prenne des mesures à son encontre. Réponse d'ici une grosse semaine.

Pour rappel, la Premier League et la Liga ont les mêmes dates que la Ligue 1 pour le marché estival : du 16 juin au 1er septembre à 20 heures. Tandis que la Serie A et la Bundesliga entameront les grandes manœuvres un peu plus tard, à partir du 1er juillet jusqu'au 1er septembre à 20 heures.