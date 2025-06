OL - Mercato : Turner et Danilo, deux joueurs à relancer

A l'arrêt dans leur carrière à Nottingham Forest, Matt Turner et Danilo pourraient arriver à l'OL cet été. Deux joueurs que le club devra réussir à relancer s'il veut espérer une plus-value sportive.

Pour être affirmatif quant à ses arrivées, il faudrait déjà que la DNCG autorise l'Olympique lyonnais à agir sur le marché des transferts lors du mercato. Ce dernier a recommencé ce lundi, et l'OL devra attendre avant de connaître la réponse de l'organe de régulation. Il est en effet tout à fait envisageable qu'il recourt à des sanctions à son encontre.

Mais si les dirigeants rhodaniens ont les mains libres pour agir cet été, il se pourrait que les premières recrues soient déjà connues. Plusieurs sources indiquent que Matt Turner et Danilo, deux footballeurs de Nottingham Forest, débarqueront à Lyon. Le tout pour environ 30 millions d'euros. Un prix qui entre dans la logique des liens reliant la formation anglaise et Eagle Football, via Evangelos Marinakis et John Textor, les patrons des deux institutions.

Rappelons que le 6e du dernier championnat de France a acquis en 2024 Orel Mangala et Moussa Niakhaté pour plus de 65 millions d'euros. De l'autre côté, les Britanniques envisagent d'acheter pour 35 millions d'euros Igor Jesus et Jair Cunha.

Matt Turner, doublure à Palace

L'OL s'y retrouvera-t-il, sportivement, dans ces opérations ? C'est toute la question. Une chose est certaine, Matt Turner et Danilo sont deux éléments en perte de vitesse dans leur carrière, et ce, pour diverses raisons. Le gardien de 30 ans est remplaçant, ayant perdu son statut de numéro un depuis février 2024, au profit de Matz Sels, transfuge de Strasbourg.

Le portier a tout de même disputé 29 rencontres toutes compétitions confondues sur les deux dernières saisons, mais seulement 8 en 2024-2025. Il reste le titulaire pour la sélection américaine. "Il a connu une bonne série de matchs lorsqu'il a signé (en 2023, NDLR) et s'est plutôt bien débrouillé au début. Mais il est rapidement apparu que son jeu au pied n'était pas bon, note Matt Davies, animateur du podcast ForestFocus. Il a commis une série d'erreurs coûteuses et a finalement dû être écarté. À son crédit, il a bien réagi après cela, et c'est un bon gardien, mais ses dégagements le pénalisent."

Et ce n'est pas son prêt à Crystal Palace (autre écurie d'Eagle Football) en 2024-2025, qui a pu le relancer. Il a seulement évolué lors de quelques affiches en Coupe d'Angleterre ou en Coupe de la Ligue. Actuellement, Turner participe à la Gold Cup avec les États-Unis. Si sa signature est effective, il faudra observer qu'elle sera la stratégie de l'Olympique lyonnais pour ses portiers : Lucas Perri, courtisé, Rémy Descamps, sur le départ, ainsi que les jeunes Mathieu Patouillet (21 ans) et Justin Bengui (19 ans).

Danilo, une blessure comme un coup d'arrêt

Danilo, lui, est un milieu de terrain, plutôt à vocation défensive. Son dossier est plus complexe. Sa cote était très haute avant qu'il ne se blesse gravement à la cheville en août 2024. Une fracture qui a privé le Brésilien de la majorité de l'exercice passé. Ensuite, il n'a pas réussi à retrouver un statut de titulaire. Il est apparu sporadiquement en Première Ligue, mais a plus joué en FA Cup. Il totalise 13 affiches tout de même entre son retour en février dernier et le mois de mai.

Une reprise qui fut difficile à négocier pour le joueur de 24 ans. "Il semblait perturbé par sa blessure, note Matt Davies. À son retour, il a fait quelques bonnes prestations, mais aussi des mauvaises, et il ne paraissait plus vraiment le même. Il était en forme avant de rejoindre l'infirmerie". Et rien ne dit qu'une préparation complète ne lui permettrait pas de retrouver son niveau.

Prometteur depuis ses débuts en Angleterre

Car avant cette fracture contractée dès la première journée, Danilo sortait d'une période d'un an et demi prometteuse avec Nottingham. Il a pour lui également une certaine polyvalence. "Il fut recruté pour jouer en six, mais était visiblement plus à l'aise en tant que numéro huit. Il fut pareillement utilisé plus haut ou parfois sur le côté gauche dans l'entrejeu", décrypte notre interlocuteur.

Qualifié "d'énergique" malgré des "manques physiques", le gaucher passé par Palmeiras (il a gagné à deux reprises la Copa Libertadores et à une fois le championnat) a besoin de se relancer. A l'OL sous Paulo Fonseca ?