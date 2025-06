Pas certain de pouvoir recruter cet été, l'OL aurait pourtant des vues sur Danilo, milieu de terrain de Nottingham Forest. Avec un gros transfert à la clé ?

Les liens entre l'OL et Nottingham Forest sont de plus en plus patents depuis quelques mois. On se souvient des transferts d'Orel Mangala (23,4 millions d'euros) et de celui de Moussa Niakhaté (31,9 millions d'euros). Dernièrement, la presse anglaise a révélé un intérêt de l'équipe britannique pour Igor Jesus, attaquant de Botafogo, ainsi que pour deux autres joueurs du club appartenant à la galaxie Eagle Football : le défenseur central Jair Cunha et le latéral Cuiabano.

Un rapprochement dû aux liens entre les deux propriétaires, Evángelos Marinákis et John Textor, deux hommes d'affaires très proches. Et les opérations entre l'une et l'autre des entités pourraient ne pas s'arrêter là. En effet, d'après The Daily Telegrah et le journaliste spécialiste du mercato Fabrizio Romano, l'Olympique lyonnais voudrait recruter Danilo.

25 millions, le montant du transfert ?

Âgé de 24 ans, le Brésilien porte les couleurs de Nottingham Forest depuis janvier 2023. Il évoluait précédemment à Palmeiras. Acquis moyennant 20 millions d'euros à l'époque, le milieu de terrain serait aujourd'hui valorisé à 25 millions d'euros. C'est en tout cas autour de ce montant qu'échangeraient les deux formations. On se demande néanmoins comment le dernier 6e de Ligue 1 pourrait aligner une telle somme au vu de sa situation financière.

Joueur plutôt à vocation défensive, Danilo a vécu un exercice 2024-2025 marqué par une grave blessure à la cheville dès le deuxième match de la saison. De quoi l'écarter des terrains durant cinq mois, entre fin août 2024 et janvier 2025. Il n'a disputé que 13 rencontres, dont 9 comme titulaire, toutes compétitions confondues. Avant cela, il avait montré plutôt de belles choses en 2023-2024, dans une équipe toutefois en difficulté et maintenue laborieusement.