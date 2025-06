Ayant acquis les droits économiques d'Igor Jesus ces derniers mois, l'OL pourrait bien recevoir un joli chèque dans les jours à venir. L'attaquant de Botafogo est ciblé par Nottingham Forest, qui serait prêt à mettre 20 millions d'euros (plus bonus) pour l'international brésilien.

L'OL va-t-il trouver une partie de son salut à Botafogo ? C'est malheureusement devenu le quotidien avec Eagle Football et les différentes passerelles et stratégies mises en place par John Textor. Ce n'est pas du goût de tout le monde et on peut comprendre avec ce flou autour de certaines transactions. Seulement, dans sa recherche de liquidités avant le passage devant la DNCG, l'OL pourrait bien compter sur la vente d'un joueur du club carioca pour se donner un peu d'air. D'après les médias brésiliens, Igor Jesus serait plus que jamais en partance pour Nottingham Forest cet été. Les deux clubs auraient trouvé un accord autour de vingt millions d'euros plus des bonus.

Une issue rapide ?

L'unique point qu'il resterait à négocier concerne la date d'arrivée de l'international brésilien en Premier League. Botafogo dispute la Coupe du monde des clubs à partir du 14 juin prochain et souhaite compter sur Igor Jesus pour faire bonne figure. Ayant acquis les droits économiques du Brésilien ces derniers mois, en même temps que ceux de Luiz Henrique et Thiago Almada, l'OL reste donc désormais attentif à l'issue de ce dossier et à sa date de réalisation. Cela pourrait faire du bien aux finances lyonnaises et ce n'est pas du luxe.