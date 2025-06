OL Lyonnes : Heaps buteuse, lourde défaite pour Dumornay

Lindsey Heaps avec les États-Unis (Photo by Jason Mowry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Samedi, deux joueuses de l'OL Lyonnes étaient sur le pont avec leur sélection. Face à Vanessa Gilles et au Canada, Melchie Dumornay a lourdement chuté avec Haïti (4-1). De son côté, Lindsey Heaps a marqué dans la victoire des États-Unis contre la Chine (3-0).

C'est de l'autre côté de l'Atlantique que Lindsey Heaps et Melchie Dumornay ont appris le départ de Joe Montemurro. La nouvelle avait certainement dû être annoncée en amont aux joueuses de l'OL Lyonnes mais ce dimanche, en se réveillant, les deux Lyonnaises verront la nouvelle officialisée. Dans l'attente de savoir qui sera leur nouveau coach, Heaps et Dumornay sont concentrées sur leur sélection respective. Toutes deux avaient un match amical à disputer samedi soir. Deux matchs et deux résultats bien différents pour les Fenottes. Commençons par le positif avec la facile victoire des États-Unis contre la Chine. Dans le Minnesota, les joueuses d'Emma Hayes ont pris le meilleur dès la pause avec un break d'avance. Le but de Heaps, encore capitaine, a conclu ce succès à la 54e minute.

90 minutes pour Dumornay et Gilles

Remplacée vingt minutes plus tard, la milieu lyonnaise affrontera la Jamaïque dans les prochains jours. Entre le Canada et Haïti, ce sera avant tout une double confrontation amicale en juin. Pour les retrouvailles avec Vanessa Gilles, désormais au Bayern Munich, Melchie Dumornay aurait certainement aimé meilleur scénario. Face aux championnes olympiques 2021, Haïti n'a pas fait le poids avec une défaite 4-1. Titulaire et ayant joué l'intégralité de la rencontre, la meilleure jeune de Ligue des champions n'a pas réussi à se montrer décisive. Elle tentera de l'être mercredi prochain pour la manche retour entre les deux sélections.