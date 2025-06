Large vainqueur (5-0) de la Ligue des champions samedi, le PSG a écrit son nom dans l'histoire. Le club parisien a disputé son 292e match européen à Munich, rejoignant ainsi l'OL en tête de ce classement.

Il n'y a pas eu de match. Cela a eu beau être une finale de Ligue des champions, le PSG a écrasé l'Inter Milan d'une main de maitre (5-0). Faciles vainqueurs de la formation milanaise, les Parisiens ont soulevé leur première Ligue des champions à Munich et rejoignent ainsi l'OM comme club français ayant réussi cet exploit. L'OL y arrivera-t-il un jour ? Difficile de le savoir et il faudra déjà réussir à retrouver la plus grande des compétitions européennes pour avoir une chance. En 2025-2026, cela fera la sixième saison de suite que les Lyonnais seront absents du grand rendez-vous, se contentant de la Ligue Europa. Un moindre mal qui perpétue la tradition européenne de l'OL et qui permet encore un peu au club rhodanien de garder sa place de plus capé sur le Vieux Continent.

La Ligue des champions manque aux supporters lyonnais

Mais ce statut ne tient désormais plus qu'à un fil depuis samedi soir. En disputant la finale de la Ligue des champions, le PSG a joué son 292e match dans une compétition européenne. Soit autant que l'OL. Le palmarès est certes bien différent puisqu'en plus de la C1 décrochée samedi, le PSG avait déjà remporté une Coupe des coupes en 1996. Longévité et succès, les supporters lyonnais aimeraient bien vivre pareils moments. Dès la saison prochaine en Ligue Europa ?