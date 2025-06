OL Lyonnes : Montemurro débarqué, Giraldez attendu

Joe Montemurro officiellement déchargé de ses fonctions ce dimanche, l'OL Lyonnes va se mettre en quête d'un nouveau coach. Tous les signaux font de Jonatan Giraldez le favori à la succession de l'Australien.

C'était devenu un secret de Polichinelle et même lui savait très bien que la finale de Première Ligue contre le PSG serait son dernier match à la tête de l'OL Lyonnes. Joe Montemurro n'avait pas voulu l'annoncer après le sacre, mais certains signes n'avaient pas trompé au moment de se présenter une dernière fois face à la presse. Après seulement une saison, l'Australien a rendu officiellement son tablier ce dimanche, comme communiqué par le club lyonnais. L'expérience n'a pas été réussie et Michele Kang ainsi que Vincent Ponsot sont désormais à la recherche d'un nouveau ou d'une nouvelle coach pour les saisons à venir.

Une arrivée officialisée courant juin ?

Le choix serait déjà fait depuis quelques jours, comme révélé par ESPN et confirmé samedi par le Washington Post. Après seulement une saison au Washington Spirit, Jonatan Giraldez va, lui aussi, faire ses valises. L'entraîneur espagnol a les faveurs de la direction lyonnaise et va devenir le nouveau coach des Fenottes dans les semaines à venir. La NWSL ayant une pause de six semaines à la fin juin, Giraldez devrait en profiter pour passer la main à son adjoint Adrián González, qui aurait accepté un contrat de plusieurs saisons. Avec Jonatan Giraldez, ancien du FC Barcelone et qui appartient au giron Kynisca, l'OL Lyonnes espère retrouver les sommets européens la saison prochaine.