Cherki (OL) veut "régaler Mbappé et Dembélé" avec les Bleus

Convoqué pour la première fois en équipe de France, Rayan Cherki prend petit à petit ses marques. Le meneur de l'OL n'arrive pas en territoire inconnu chez les Bleus, connaissant la plupart des internationaux.

Il faudra patienter encore un peu pour que le groupe des Bleus soit au complet. Avec la finale de la Ligue des champions samedi, Didier Deschamps ne peut compter que sur 16 joueurs depuis le début du rassemblement à Clairefontaine vendredi midi. Un groupe restreint, même si cela permet aux petits nouveaux de se familiariser avec leur nouvel environnement. C'est notamment le cas de Pierre Kalulu et Rayan Cherki, tous deux passés par l'OL Académie et les sélections françaises de jeunes. En attendant que tous les internationaux prennent possession de Clairefontaine, le joueur offensif de l'OL apprivoise le château, même s'il n'est pas en terrain inconnu.

"Ils étaient contents et impatients qu'on joue ensemble"

Ayant connu pas mal de sélections en Espoirs, Cherki connait la plupart des joueurs retenus par Deschamps pour le Final Four de Ligue des Nations. Une proximité qui favorise l'acclimatation. "Avec Malo (Gusto), Pierre (Kalulu) et Bradley (Barcola), on se connait depuis qu'on a sept ans, j'ai grandi avec eux". Toutefois, les anciens pensionnaires du centre lyonnais ne sont pas les seuls avec qui l'amitié est réelle chez les Bleus pour le numéro 18 de l'OL. "Je suis déjà parti en vacances avec Ousmane (Dembélé) et Kylian (Mbappé), ce sont ceux avec qui je suis le plus proche, ce sont de très bons amis. Ils étaient contents pour moi et impatients de jouer avec moi. Moi, encore plus qu’eux, je pense. Je sais que je peux régaler ces joueurs. Ce sont des joueurs de classe mondiale et je suis juste là pour les aider à être meilleurs."

En rejoignant l'équipe de France, Rayan Cherki a une belle opportunité de faire ses preuves au haut niveau. Même si la concurrence est féroce dans le secteur offensif des Bleus.