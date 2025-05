Ça bouge à l'OL Académie

Face aux départs d'historiques comme Amaury Barlet, l'OL Académie tente de se réorganiser. Si le poste des U17 est encore vacant, une réorganisation s'organise dans les équipes de jeunes.

Avec Malo Gusto, Bradley Barcola et les nouveaux venus Pierre Kalulu et Rayan Cherki, l'OL Académie se porte plutôt bien au sein de l'équipe de France. Seul le dernier cité porte encore le maillot lyonnais pour quelques semaines, mais voir quatre joueurs du cru appelés chez les Bleus fait forcément la fierté des formateurs. Pourtant, au sein du centre, c'est le grand ménage ou plutôt le grand chamboulement avec de nombreux coachs en fin de contrat et donc une envie de tourner une page. C'est ce qui attend Amaury Barlet, au club depuis 2011 et qui n'a pas été prolongé. L'historique formateur n'a pas encore été remplacé chez les U17 alors que Florent Balmont prendra en charge les U19 à compter de la reprise.

Mour Paye revient au club

Toutefois, les mouvements sont avant tout nombreux dans les catégories en dessous, comme l'apprend Le Progrès. Lui aussi historique de la formation lyonnaise, Cyrille Dolce va se mettre un peu en retrait et va devenir adjoint de Martin Fabre chez les U15. Les deux hommes avaient déjà fait équipe par le passé dans des rôles inversés avant que Fabre ne prenne les U14 la saison passée. Le poste vacant dans cette catégorie reviendra à Seckou Samate, chargé des U12 jusqu'à là. L'ancien invité de "Tant qu'il y aura des Gones" aura pour adjoint un ancien de la maison OL, également passé par TKYDG, avec Mour Paye, qui a fait ses classes avec Corentin Tolisso à l'Académie.