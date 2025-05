Alors que son départ de l’OL ne fait plus aucun doute, Rayan Cherki serait à l’heure actuelle plus proche de signer soit au Borussia Dortmund ou bien à Manchester United.

Cet été, le cas Rayan Cherki devrait bien agiter le marché des transferts. Sorti en larmes face à Angers samedi dernier (2-0), le meneur de jeu de l’OL avait par la suite laissé entendre qu’il s’agissait de son dernier match sous les couleurs de son club formateur. Et au vu de sa saison pleinement réussie, nul doute que les prétendants devraient se bousculer pour s’attirer les services du nouvel international français. Meilleur dribbleur et meilleur passeur de Ligue 1, présent dans le onze type lors des trophées UNFP, meilleur passeur en Ligue Europa… Rayan Cherki a de beaux arguments à faire valoir auprès des plus grands clubs européens.

Une courte avance de MU

D’ailleurs, à l’instant T, deux d’entre eux tiendraient la corde pour faire venir le joueur de 21 ans. Selon Sky Sport, Manchester United aurait une courte avance sur le Borussia Dortmund, qui avait déjà prévu de dégainer une nouvelle offre il y a quelques semaines. Les Red Devils seraient même en discussion avec le club de John Textor, alors que ce dernier doit engranger de nouvelles liquidités avant son passage devant la DNCG le 24 juin prochain. À noter, toujours selon la même source, que Liverpool n’aurait actuellement pas l’intention d’engager le Lyonnais. La priorité pour les Reds serait le numéro 10 du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz.

Dortmund aura l’avantage de la Ligue des champions

Malgré tout, le club mancunien n’a-t-il pas perdu la main mercredi soir ? Alors qu’il avait encore la possibilité de disputer la Ligue des champions l’année prochaine en gagnant la Ligue Europa, la formation de Ruben Amorim s’est inclinée face à Tottenham (1-0). Les coéquipiers de Bruno Fernandes ne disputeront donc aucune coupe d’Europe l’année prochaine. À l’inverse du BVB, qui s’est qualifié in extremis pour la C1 lors de la dernière journée de Bundesliga. Un argument qui devrait peser dans la balance pour convaincre Rayan Cherki. Et qui pourrait permettre au club de la Ruhr d'avoir repris la tête dans la course à la signature du prodige lyonnais. Mais ces derniers jours, d'autres formations étrangères ont aussi pointé le bout de leur nez. Parmi elles, Manchester City ou encore l'Atalanta Bergame.