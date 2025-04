Rasmus Hojlund (Manchester United) et Paulo Akouokou (OL) (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Sans Coupe d’Europe via la Premier League la saison prochaine, Manchester United joue sa saison contre l’OL ce jeudi. Le rêve de Ligue des champions est surtout un enjeu économique pour le club mancunien même si Ruben Amorim reste dubitatif sur cette participation.

Il s’y attendait et il n’a sûrement pas été déçu. Mercredi, Ruben Amorim savait pertinemment que les questions en veille de quart retour contre l’OL allait tourner non pas autour de l’équipe lyonnaise mais bien de la situation d’André Onana. Le Portugais a été mitraillé de questions sur le portier camerounais mais l’entraîneur de Manchester United a malgré tout réussi à parler de la situation actuelle du club mancunien. Quatorzième de Premier League, il a déjà dit adieux depuis longtemps à des rêves européens par le championnat. La Ligue Europa reste le seul chemin pour être en Coupe d’Europe et en plus dans la grande Ligue des champions.

Il reste quatre matchs pour y parvenir, à commencer par sortir l’OL ce jeudi. Une participation qui aurait de grosses incidences et pas seulement sportives. "La planification de la saison prochaine dépend aussi du budget. La Ligue des champions peut tout changer, a avoué le coach mancunien. Si vous avez la Ligue des champions, vous savez que vous disposez d'un meilleur budget pour aligner une équipe différente la saison prochaine."

"Cette équipe a un besoin de beaucoup travailler"

Comme l’OL, Manchester United a un besoin vital de cette participation européenne. Toutefois, Ruben Amorim a apporté un bémol quant à cette obligation. À l’importance financière, le coach portugais estime que son équipe n’est aujourd’hui pas capable de jouer sur deux tableaux comme cela pourrait être le cas avec une victoire en Ligue Europa le 21 avril. "Avec la Ligue des champions, ce sera difficile d'affronter de grandes équipes le mercredi puis le week-end alors qu'on sent que l'équipe a besoin de beaucoup travailler à savoir beaucoup de temps d'entraînement. On veut la Ligue des champions, parce qu’on est un club qui doit la jouer, mais sans Ligue des champions, on peut se dire qu'on aura la semaine complète pour reconstruire l’équipe."

Un drôle de discours tenu de la part d’un club aussi prestigieux que Manchester United.