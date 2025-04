Matic de retour pour Manchester United - OL ?

Laissé sur le banc au match aller, Nemanja Matic est en balance pour commencer le retour contre Manchester United. Même si l’expérience du Serbe ne s’achète pas et sera précieuse pour l’OL.

Lors du match aller, il nous avait sorti une surprise que personne n’avait vue venir. Dans son désir de mettre de l’intensité et de pouvoir faire une sorte de marquage individuel sur Bruno Fernandes, Paulo Fonseca avait lancé dans le grand bain Paul Akouokou. Plus de dix-huit mois après sa dernière titularisation, l’Ivoirien était titulaire dans le milieu de l’OL pour affronter Manchester United à Décines. Le sera-t-il une fois de plus ce jeudi soir après n’avoir tenu que 49 minutes à l’aller ? En conférence de presse, Fonseca a de nouveau montré son admiration pour Akouokou et loué sa prestation contre les Red Devils. De là à ce que cela soit suffisant pour enchaîner de nouveau à Old Trafford ?

Depuis le début de la semaine, l’entraîneur portugais hésite encore et pourrait malgré tout miser sur l’expérience de Nemanja Matic. Ce dernier avait été laissé sur le banc contre son ancien club, la faute à une certaine lenteur. Se priver par deux fois d’un joueur ayant disputé trois finales de Ligue Europa serait assez courageux et risqué, ce qui pourrait amener à voir Matic être associé à Jordan Veretout pour apporter de la course et de l’intensité dans l’entrejeu.

Fofana pas prêt pour débuter

À côté de ça, Paulo Fonseca ne devrait logiquement pas chambouler son onze de départ. Il y a bien les questions de suspension, mais le coach lyonnais va miser sur ce qui fait la force de l’OL depuis plusieurs semaines. Une défense avec Maitland-Niles et Tagliafico sur les côtés tandis que Corentin Tolisso devrait encore avoir ce rôle hybride de meneur se décalant sur un côté. Devant, Georges Mikautadze devrait une nouvelle fois enchaîner et laisser Alexandre Lacazette sur le banc. Ce dernier amènera son énergie et son expérience en cours de match, comme Malick Fofana, de retour, mais qui n’a "pas 90 minutes dans les jambes. Mais il est important d’avoir ce profil dans le groupe".

La composition probable de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Veretout - Cherki, Tolisso, Almada - Mikautadze