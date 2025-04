Ayant réussi à rester à un haut niveau depuis le début de la saison, Corentin Tolisso ne sera pas de trop ce jeudi soir pour faire tomber Manchester United à Old Trafford. Le milieu est sûr de ses forces et de celles du groupe lyonnais.

De notre envoyé spécial à Manchester.

L'OL a égalisé à la dernière seconde à l’aller. Est-ce que ce but donne plus de confiance avant de jouer ce match retour ?

Corentin Tolisso : Ce jeudi, on a les chances de se qualifier encore plus avec ce but à la fin. On a eu quelques jours pour bien préparer ce match, on a vu ce qui a bien marché et moins bien marché à l’aller.

Mardi, Aston Villa a livré un visage différent qu’à l’aller face au PSG. Pensez-vous que Manchester United fera pareil ?

Je ne sais pas à quoi on aura le droit demain de leur part. On doit mettre autant d’intensité, voire plus. Il faut qu’on remporte les duels pour avoir le ballon. Ce qu’on fait depuis quelques matchs est pas mal. Il va falloir marquer quand on aura les occasions.

L’OL est sur une bonne dynamique. À quel moment avez-vous senti ce déclic ?

Depuis le coach est là, la dynamique est positive. Il y a eu des mauvais résultats, mais même dedans, on a vu des bonnes choses comme face à l’OM et le PSG. Même la défaite (4-2) à Strasbourg n’a pas enlevé la bonne dynamique, car on a gagné directement après avec Lille.

"Une première à Old Trafford que j'espère victorieuse"

Manchester a souvent perdu contre des équipes à leur portée à domicile. Est-ce un motif de confiance supplémentaire ?

On va faire le maximum. Ils ne sont pas dans la forme de leur vie. En Europa League, c’est une autre équipe, ils sont invaincus. Ils font un beau parcours. On a vu à l’aller que c’était une équipe assez solide. Il ne faut pas se concentrer sur eux, mais bien sur nous. Il ne faut pas attendre une erreur de leur part.

Est-ce le match le plus important de votre carrière ?

Depuis mon retour à l'OL, oui. Je n’ai pas joué de Coupe d’Europe. Il y a eu la finale de Coupe de France la saison dernière que j’aurais aimé gagner.

C’est votre première à Old Trafford. Qu’est-ce que représente ce stade qui a bercé votre génération ?

Ça représente beaucoup, c’est un stade mythique, mon père était très content qu'on vienne jouer ici. Ce sera une première et j’espère qu’elle sera positive.