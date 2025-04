En marge de cette manche retour à Old Trafford, l’excitation a rapidement pris possession des supporters de l’OL. Après l’âge d’or des années 2000 et la disette de ces dernières années, le déplacement à Manchester United représente le premier gros rendez-vous européen pour la nouvelle génération de supporters.

De notre envoyé spécial à Manchester.

Ils étaient prêts à tout pour ne pas manquer ça. Avant même de connaitre le résultat du match aller, les supporters de l’OL avaient coché cette date du 17 avril depuis un moment. Depuis la qualification contre le FCSB, il y a un mois, et celle dans le même temps de Manchester United. Les nouvelles méthodes de tirage ont fait que tout était déjà réglé pour les deux dates de l’affrontement contre les Red Devils et certains se sont rapidement jetés sur les billets d’avion en direction du nord de l’Angleterre. C’est le cas de Mathieu, présent en tribunes latérales contre le FCSB et qui avait missionné son père avant même le coup de sifflet final. "Le score était acquis de notre côté et ça sentait quand même plus que bon pour ManU donc je lui ai dit de commencer à regarder et j’ai bien fait."

En l’espace de quinze minutes, les prix ont connu une belle envolée et l’abonné s’en est sorti pour 350€ A/R au lieu de 300€ initialement. Le tout sans avoir la certitude d’avoir une place en parcage. Ce fut aussi le cas de Loïc, qui avait déjà tout planifié, avant même l’ouverture de la billetterie pour Old Trafford. "Il y a eu pas mal de pression avec l’attente des places. J’étais toujours là à rafraichir les pages internet à la recherche d’informations sur le jour d’ouverture, savoir s’il y allait y avoir assez de places… Ça a été stressant." Tout est bien qui finit bien puisque le supporter lyonnais, accompagné de son père, sera bien présent ce jeudi soir, après un sacré périple.

Un déplacement onéreux qu'il a fallu dompter

Pour avoir une chance de découvrir Old Trafford, "un stade qui nous a toujours fait rêver quand on regardait la Premier League sur Canal Plus", le Lyonnais de 30 ans va passer par Genève, Leeds avant d’atterrir du côté de Manchester en milieu d’après-midi. Quand on aime, on ne compte pas et ils sont nombreux à avoir suivi les traces de Mathieu et Loïc. Car même si Manchester United n’a plus son lustre d’antan, l’histoire est bien là. Il est question d’un club trois fois vainqueur de la Ligue des champions, qui a vu passer les plus grands, de George Best à Cristiano Ronaldo en passant par Eric Cantona. Le poids de l’histoire rend cette double confrontation particulière et pour rien au monde, il n’aurait été question de laisser passer ce moment.

Après deux saisons de disette sur la scène européenne, l’OL se retrouve proche d'atteindre de nouveau le dernier carré de la Ligue Europa, huit ans après. Depuis, il y a bien eu l’épopée du Final 8 à Lisbonne en Ligue des champions, mais ce fut en période de Covid. Manchester City ou encore le FC Barcelone ont également été au programme lyonnais depuis ce revers contre l’Ajax Amsterdam, mais rien de vraiment comparable à ce qui attend le club lyonnais ce jeudi soir en termes d’enjeux.

Un impact historique et sportif jeudi soir

Les plus anciens et ceux issus de la génération 80 - début 90 ont vécu aux rythmes des exploits de l’âge doré rhodanien, se forgeant des souvenirs pour la vie (Bernabeu, San Siro, Old Trafford). Pour la nouvelle génération de supporters qui a pris place dans les travées du Parc OL, ce rendez-vous contre Manchester United est peut-être le plus important vécu à l’échelle européenne. Un point de bascule dans l’amour porté à l’OL. À 21 ans, Renaud a fait Glasgow et Hoffenheim cette saison, mais ce voyage dans le nord de l’Angleterre va être "mon premier gros déplacement marquant en Coupe d’Europe. Il y a ce côté historique avec ce que représente Manchester United et Old Trafford et dans le même temps, il y a cet enjeu sportif qui rajoute encore plus d’excitation".

Comme les 2 500 autres supporters venus de Lyon, il espère passer "la plus longue et dans le même la plus courte nuit possible" avant de remettre les voiles vers la capitale des Gaules. Avec l’espoir d’avoir des souvenirs pleins la tête pour suivre les traces de ses deux frères et de son père qui ont vécu la grande époque.