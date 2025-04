À quelques jours du match retour de Ligue Europa face à Manchester United, l’incertitude demeure quant à la capacité de l’OL à pouvoir maîtriser un club historique, mais en perdition, dans son stade. Lors de notre émission "Tant qu’il y aura des gones" ce lundi, nos consultants et notre invité Jean-Paul Ancian se sont montrés confiants au vu de la qualité de jeu actuelle proposée par l’OL.

Nicolas Puydebois, ancien gardien de l’OL, a connu une titularisation à Old Trafford en novembre 2004. Et il s’en souvient comme si c’était hier. Un stade mythique et le poids de l’histoire l’ont saisi dès son entrée sur la pelouse. Jeudi, ce sera pourtant un tout autre Manchester United que les Lyonnais affronteront. Sur le déclin, les Red Devils se sont montrés décevants en Premier League cette saison (14ᵉ). Jean-Paul Ancian, ancien préparateur physique et mental au plus haut niveau du football, était notre invité dans l’émission "Tant qu’il y aura des gones" lundi. Il a décelé une problématique majeure chez les Mancuniens. "Il n’y a pas d’unité dans cette équipe de Manchester".

Un manque de solidarité contraire à l’équipe de Paulo Fonseca. Ce dimanche à Auxerre (3 – 1), le troisième but lyonnais a montré que les joueurs se battaient les uns pour les autres. En méforme, Alexandre Lacazette a tout de même pu marquer son but pour sauver sa rencontre "grâce à [s]es coéquipiers", comme il l’a affirmé après la rencontre au micro de DAZN.

Une ambiance "pas si compliquée" à affronter

Une solidarité qui sera essentielle à Old Trafford ce jeudi pour affronter une institution forte du football. Néanmoins, Nicolas Puydebois, qui a déjà foulé cette pelouse, a tenu à rappeler qu’il ne fallait pas en faire trop sur l’atmosphère qui règne dans le théâtre des rêves. "On se fait un monde de l’ambiance d’Old Trafford, mais elle n’est pas si compliquée que cela. On sent le poids de l’histoire, mais ce ne sont pas les supporters les plus virulents et qui font le plus de bruit. Ce ne sont pas ceux qui te mettent le plus la pression". Des supporters attristés par la saison de leurs joueurs, mais qui auront en tête l’importance de cette rencontre. Une qualification en demi-finale pourrait permettre aux Red Devils de continuer à espérer décrocher un ticket pour la Ligue des champions l’année prochaine.

Pas de quoi effrayer notre autre consultant Enzo Reale, qui ne pense même pas que ce sera historique de gagner à Old Trafford contre ce Manchester United. "Je ne pense même pas que ce sera un exploit de gagner là-bas. Il faudra juste faire un match sérieux, avec nos principes de jeu et du pragmatisme". L’ancien portier rhodanien confirme cela, attestant qu’"on n’élimine pas un club, mais une équipe". Une formation anglaise mal classée en Premier League et qui a perdu de son aura au fil des années. Pour autant, le contraste est étonnant en C3 : Manchester United est la seule équipe invaincue en Ligue Europa cette saison (six victoires, cinq matchs nuls) et n’a toujours pas perdu en cinq confrontations contre L’OL (deux victoires, trois matchs nuls).

L’incertitude Nemanja Matic dans un milieu de terrain clé

Le retour en grâce de Corentin Tolisso a, en partie, permis aux Rhodaniens de se hisser en quart de finale de Ligue Europa. À ses côtés, Nemanja Matic impose sa patte et sa touche technique. Son expérience est également une aubaine pour Paulo Fonseca. Pour autant, il avait choisi de le mettre sur le banc lors du match aller, sans le faire entrer. Une décision liée aux difficultés athlétiques du Serbe, souvent pris à défaut dans les duels et lors des replis défensifs. Malgré sa prestation sérieuse à Auxerre, le match sera différent à Old Trafford et Nicolas Puydebois le sait, malgré le milieu de terrain séduisant qu’il voit à l’OL. "Mon seul point d’interrogation, c’est le volume de course de Matic. Faut-il titulariser un joueur plus athlétique comme Veretout ? Car, en individuel et physiquement, il peut pêcher".

À L’inverse, le point fort côté rhodanien sera sans aucun doute la complémentarité Almada-Cherki. Deux meneurs de jeu qui se comprennent de plus en plus et brillent ensemble. Jean-Paul Ancian l’a d’ailleurs remarqué. Ils sont décomplexés et insouciants. Deux qualités majeures avant de se déplacer à Manchester. "Nous, on s’interroge sur ces jeunes joueurs comme Almada et Cherki alors qu’eux, ils jouent leur jeu sans peur, comme s’ils jouaient au "city" stade. Ils sont insouciants". Un tandem qui pourrait donc bien mener son équipe vers la victoire et la qualification. D’autant plus que Paulo Fonseca verra certainement le retour d’un élément offensif important ce jeudi en sortie de banc : Malick Fofana.