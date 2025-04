OL : Fonseca lance la surprise Akouokou contre Manchester United

Pour ce match aller entre l'OL et Manchester United, Paulo Fonseca a choisi d'innover. Le Portugais aligne un double pivot Veretout - Akouokou ce jeudi soir contre les Red Devils.

Le grand soir est arrivé à Décines. Après trois semaines d'attente, les supporters de l'OL vont prendre possession en masse des tribunes du Parc OL pour la venue de Manchester United. L'excitation a grimpé au fil des jours et des heures ce jeudi dans la capitale des Gaules. Toutefois, la qualification pour les demi-finales de Ligue Europa se jouera avant tout sur le terrain, et les tribunes ne seront qu'une source de motivation supplémentaire pour les joueurs de Paulo Fonseca.

Ce dernier aurait certainement préféré affronter les Red Devils avec l'ensemble de ses force-vives. Malheureusement, le Portugais doit faire sans Malick Fofana, Ernest Nuamah et Tanner Tessmann. Des absences préjudiciables qui n'ont finalement pas poussé Fonseca à chambouler sa stratégie. L'OL évoluera encore en 4-2-3-1, mais le choix des joueurs sera bien différents de ceux contre Lille, notamment dans l'entrejeu.

Mikautadze plutôt que Lacazette

Après un an et demi sans titularisation, Paul Akouokou est pourtant lancé dans le grand bain ce jeudi soir et va prendre la place de Nemanja Matic dans l'entrejeu. Le Serbe ne sera pas titulaire aux côtés de l'Ivoirien puisque Fonseca a cherché à apporter du dynamisme à son milieu avec Jordan Veretout comme complément d'Akouokou. Un double pivot "new-look" avec Corentin Tolisso devant eux dans ce rôle de meneur, mais qui pourrait bien se retrouver excentré en phase défensive. La tâche centrale sera très certainement donnée à Thiago Almada, annoncé à gauche avec Rayan Cherki de l'autre côté. Tous deux devront combiner avec Georges Mikautadze, finalement préféré Alexandre Lacazette.

La composition de l'OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Akouokou, Veretout - Cherki, Tolisso, Almada - Mikautadze