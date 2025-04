Ce jeudi, l’OL accueille Manchester United pour le quart aller de Ligue Europa. Plutôt serein dans ses compositions d’habitude, Paulo Fonseca hésiterait encore et pourrait bien offrir une grosse surprise avec la titularisation de Paul Akouokou.

Garder sa cage inviolée pour conserver toutes ses chances au retour ? À demi-mot, c’est un peu le discours qu’a tenu Paulo Fonseca mercredi en début d’après-midi. Forcément interrogé sur les contraintes tactiques liées aux absences de Malick Fofana et Ernest Nuamah, l’entraîneur de l’OL a concédé qu’il devait revoir sa façon de jouer contre Manchester United ce jeudi soir (21h). Et ce casse-tête semblerait bien lui donner du fil à retordre si l’on en croit les informations de L’Équipe.

Le Portugais, qui d’ordinaire a rapidement son onze en tête et le prépare déjà dans une mise en place tactique à J-2, hésiterait toujours entre deux dispositifs. Deux formations dans lesquelles Fonseca se passerait de Matic, malgré son expérience et ses punchlines envoyées mercredi en conférence de presse. À 36 ans, le Serbe souffrirait de l’intensité d’un quart de finale et Paulo Fonseca pencherait plus pour une titularisation de Jordan Veretout. Ce dernier va suppléer Tanner Tessmann absent pour "raisons personnelles".

Aucune titularisation pour Akouokou depuis décembre 2023

Reste à savoir qui accompagnera l’ancien Marseillais dans l’entrejeu et cela se jouerait entre Paul Akouokou et… Alexandre Lacazette. Non pas que le capitaine de l’OL va se réinventer, mais le coach hésiterait à densifier son milieu avec un trio Veretout - Akouokou - Tolisso. Si l’Ivoirien n’a finalement pas les faveurs du coach, pour une première titularisation depuis le 6 décembre 2023, Tolisso intègrerait le double pivot, laissant sa place de "meneur" à Alexandre Lacazette. Il avait été question de bricolage, et cela en prend bien le chemin.

La composition probable de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Akouokou (ou Lacazette) - Cherki, Tolisso, Almada - Mikautadze