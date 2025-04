Qualifié après un gros huitième retour à Old Trafford, Manchester United s’attend à un tout autre scénario face à l’OL, ce jeudi et dans une semaine.

Il n’a pu échapper à la question sur le clash entre Nemanja Matic et André Onana. Deux joueurs qu’il connait bien mais Ruben Amorim n’a pas souhaité remettre de l’huile sur le feu. Néanmoins, le Portugais a concédé que le milieu serbe de l’OL "n’a peut-être entendu que la moitié des choses" dans la déclaration du gardien camerounais. Le sujet rapidement expédié, l’entraîneur de Manchester United s’est vite tourné vers le nerf de la guerre : cette double confrontation contre l’Olympique lyonnais avec un match aller à Décines ce jeudi.

Si en Angleterre, la Ligue 1 est loin d’avoir les faveurs des diffusions TV, Amorim n’a pas eu besoin de beaucoup de vidéos pour comprendre le schéma de jeu des Lyonnais. Avec Paulo Fonseca à sa tête, l’OL possède un coach que le Mancunien connait bien. "C’est une équipe plus solide, plus rapide que la Real Sociedad que nous avons éliminée en huitième de finale. Depuis que Paulo (Fonseca) est là, elle gagne presque tous les matches, encaisse moins de buts. Lyon est fort physiquement et a un jeu basé sur la possession."

"Plus de temps pour réfléchir en Europe"

Manchester United va donc devoir "trouver une autre manière de gagner" et gérer au mieux ce match aller. En huitièmes, les Red Devils avaient ramené un nul de San Sébastien (1-1) avant de faire le forcing au retour à Old Trafford. Néanmoins, le score fleuve ne laisse pas apparaitre les difficultés mancuniennes pendant une grosse demi-heure à la maison. Alors quand Ruben Amorim annonce que ce "sera plus difficile contre l’OL que face à la Real Sociedad", il ne prend clairement pas la formation lyonnaise de haut. Cependant, la formation anglaise se sent peut-être plus à l’aise en Europe "où on a une seconde de plus pour réfléchir balle au pied et ça change tout." L’OL espère contrecarrer cette confiance.