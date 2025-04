Ce jeudi (21h), l’OL reçoit Manchester United en quart de finale aller d’Europa League. Un match qu’il faudra maîtriser en se montrant d’abord solide défensivement avant le retour, selon Paulo Fonseca.

L’OL sera décimé face à Manchester United ce jeudi. Les Lyonnais reçoivent la bande à Ruben Amorim en quart de finale aller d’Europa League. Un match de prestige auquel ne pourront pas participer bon nombre d’éléments offensifs. Malick Fofana et Ernest Nuamah étaient d’ores et déjà forfaits. Cependant, Tanner Tessman est venu se rajouter à la liste mercredi. Désormais titulaire, mais absent pour raisons personnelles, l’international américain devrait donc libérer une place dans le onze aux côtés de Nemanja Matic. A priori, Jordan Veretout semble être le plus à même de débuter.

Une liste d’absents qui s’allonge donc et qui a incité Paulo Fonseca à convoquer quatre jeunes, dont deux qui découvriront le groupe professionnel lors d’une rencontre officielle. Alejandro Gomes Rodriguez et Mathys De Carvalho prendront donc place sur le banc. Tout comme Téo Barisic, déjà retenu lors de la réception de Brest, et Enzo Molebe, un habitué dorénavant. Le jeune attaquant pourrait même être plongé dans le grand bain au vu des réserves offensives limitées sur le banc lyonnais. Prudence tout de même côté Fonseca. Priorité à la défense.

Anticiper déjà le match retour

Paulo Fonseca le sait. Pour le match retour à Old Trafford, il récupérera Tanner Tessmann et probablement Malick Fofana. Le Belge ne sera sans doute pas titulaire, mais si sa récupération se passe bien, il pourrait entrer en cours de jeu. Une situation qui pourrait pousser le technicien de l’OL à être plus prudent lors du match aller ce jeudi.

En conférence de presse, Paulo Fonseca a en effet insisté sur l’importance de bien défendre. "On a travaillé offensivement et défensivement. Je ne veux pas défendre, mais quand on a cette nécessité, on doit bien le faire, car c’est difficile de jouer contre Ruben (Amorim)". Les supporters lyonnais venus en masse réclameront certainement de la fougue dans cette rencontre. Mais les deux coachs pourraient bien être plus réservés quant à cette idée avant de véritablement lâcher les chevaux une semaine plus tard, à Old Trafford (17/04, 21h).