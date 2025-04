À l’image du Parc OL, la tribune de presse du stade de Décines sera comble ce jeudi soir. Plus de 200 journalistes ont reçu une accréditation pour OL - Manchester United et pas seulement des Français et Anglais.

Il y a bien longtemps que Lyon n'avait pas connu un tel engouement autour d'un match de l'OL. Manchester United ne débarque pas en ville tous les jours et ce sentiment se retrouve forcément renforcé par l'absence de Coupe d'Europe ces deux dernières saisons dans la capitale des Gaules. Ce jeudi (21h), l'OL reçoit les Red Devils pour le premier des deux matchs de ce quart de finale de Ligue Europa. Portés par un stade qui affichera complet, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette veulent frapper un gros coup avant de se rendre à Old Trafford dans une semaine, le jeudi 17 avril. L'odeur de la compétition européenne, le prestige de l'adversaire font que cet OL - Manchester United est attendu.

Le record de Barcelone tient toujours

En plus des 58 000 spectateurs attendus, le Parc OL aura une tribune de presse comble. Cela n'était plus arrivé depuis le huitième aller de Ligue des champions contre la Juventus Turin en février 2020, juste avant le Covid-19. Une éternité donc avec plus de 220 accréditations attribuées pour le match de ce jeudi. Et ce choc n'attire pas que les Français et Anglais. Bien évidemment, les professionnels des deux pays seront en nombre, mais des journalistes portugais avaient déjà pris leurs quartiers dès mercredi à Décines, tandis que des confrères espagnols, néerlandais, grecs ou encore suisses prendront place en tribunes ce jeudi à Décines.