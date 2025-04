Fonseca (OL) : "Manchester United a plus la pression"

En marge de la double confrontation entre l’OL et Manchester United, Paulo Fonseca a livré un discours ambitieux. Il estime toutefois que les Red Devils ont plus la pression que les Lyonnais.

Avec la passe d’armes entre Nemanja Matic et André Onana, l’avant-match d’OL - Manchester United a pris une tournure différente de celle attendue. Néanmoins, ce quart de finale aller reste avant tout un match de foot et il y a une qualification pour le dernier carré à aller chercher. Elle se jouera avant tout à Old Trafford le 17 avril, mais l’OL doit d’abord assurer le coup à la maison pour garder ses chances au retour. Rien n’est insurmontable avec la formation mancunienne treizième de Premier League, mais gare à l’excès de confiance.

Ce mercredi, Paulo Fonseca a malgré tout livré un discours plutôt ambitieux, même s’il compte bien temporiser les ardeurs lyonnaises. "Je comprends l’ambition des joueurs, et j’en suis très content, mais en tant qu’entraîneur, je dois garder un certain équilibre. Nous voulons gagner, évidemment, mais nous savons aussi que nous allons affronter l’une des meilleures équipes du monde. Cet équilibre est essentiel en ce moment. Nous aurons des opportunités, mais il faudra rester lucides face à un adversaire de très haut niveau."

"Ils n'ont que cette possibilité pour jouer la Ligue des champions"

Un discours prudent. Néanmoins, Paulo Fonseca souhaite bien poser des problèmes à Manchester United, qui reste une bête blessée en championnat, mais invaincue en Ligue Europa. Tout un paradoxe qui pousse le Portugais à mettre la pression sur son adversaire dans la course au dernier carré. "La pression est plus sur Manchester United, qui n’a que cette possibilité (la Ligue Europa) pour disputer la prochaine Ligue des champions, alors que nous sommes encore en lice en championnat."

Avec six matchs en Ligue 1 pour y parvenir et cinq en Ligue Europa, quel chemin serait le plus facile pour l’OL ? Aucun pour Fonseca qui assure que les "deux courses seront compliquées, mais cela rend aussi la chose excitante". Il espère bien que le public du Parc OL pousse ses joueurs à prendre une option dès jeudi soir.