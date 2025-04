Onana et Matic pimentent l’avant-match OL - Manchester United

À la veille de la confrontation aller entre Manchester United et l’OL, André Onana et Nemanja Matic font les gros titres. Quelques minutes après la sortie du milieu lyonnais, le portier mancunien a tenté de calmer le jeu, tout en lançant une pique à son ainé.

On pensait pouvoir parler tactique et ballon en marge du quart de finale aller de Ligue Europa entre l’OL et Manchester United. Avec les absences d’Ernest Nuamah et Malick Fofana se posait logiquement la question de la parade trouvée par Paulo Fonseca. Finalement, cet avant-match fait plutôt honneur aux ambiances électriques que peuvent représenter les chaudes soirées européennes. L’antagonisme entre les deux clubs est pourtant nul, mais il a suffi d’une déclaration d’André Onana dimanche dernier pour mettre le feu aux poudres. En annonçant que Manchester United était "meilleur que Lyon", le portier camerounais ne s’est pas fait que des amis entre Rhône et Saône. Ils n’étaient d’ailleurs pas très nombreux depuis la fameuse non-venue durant le mercato estival de 2022.

"J'ai soulevé des trophées au moins"

Néanmoins, quand le discours est souvent policé durant les veilles de match, Nemanja Matic n’a pas manqué de réagir à cette sortie médiatique et a plutôt été offensif, considérant Onana comme "l’un des pires gardiens de l’histoire de Manchester statistiquement" et appelant l’ancien Intériste "à agir avant de parler". La prise de bec aurait pu en rester là, du moins jusqu’à la conférence de presse de Manchester United, mais André Onana n’a pas tardé à réagir via ses réseaux sociaux.

S’il a calmé le jeu par rapport à sa déclaration sur l’OL, le gardien s’est permis une pique bien sentie contre Nemanja Matic. "Je ne manquerai jamais de respect à un autre club. Nous savons que demain sera un match difficile contre un adversaire coriace. Au moins, j'ai soulevé des trophées avec le plus grand club du monde. Certains ne peuvent pas en dire autant." Les trophées se gagnent, la classe un peu moins.