Le CNOSF tranchera pour Fonseca (OL) le 6 mai

Ayant choisi de ne pas passer par la commission d’appel de la FFF, l’OL va directement saisir le CNOSF pour faire réduire la sanction de Paulo Fonseca. L’organe se réunira le 6 mai pour rendre son avis.

Avec la fin de saison haletante de l’OL entre la Ligue 1 et la Ligue Europa, le sort de Paulo Fonseca est presque passé au second plan. Les matchs de championnat rappellent néanmoins que l’entraîneur lyonnais est bien suspendu et privé de banc pour les neuf prochains mois et qu’il doit regarder en tribunes les prestations de ses joueurs sans pouvoir intervenir à la mi-temps. Depuis maintenant plus d’un mois, l’OL tente de faire réduire cette sanction, notamment celle empêchant le Portugais de pouvoir accéder au vestiaire en avant-match, durant la pause et après le coup de sifflet final. Matthieu Louis-Jean l’avait confirmé il y a dix jours sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", le club lyonnais juge la suspension disproportionnée et va utiliser tous les recours possibles pour obtenir une réduction de peine.

Un simple avis plus qu'une décision définitive

Il existait trois solutions au moment de l’annonce des neuf mois de suspension, mais l’OL a choisi d’en sauter une, à savoir la commission d’appel de la FFF, qui aurait pu se montrer plus sévère. Le choix a été pris de saisir le CNOSF pour une conciliation. Une réunion doit donc se tenir entre toutes les parties concernées et d’après L’Équipe, elle se tiendra le 6 mai prochain. S'il est proposé de réduire la sanction, le conseil d'administration de la Ligue aura alors le loisir d'accepter ou pas. Car le verdict rendu par le CNOSF n’est qu’un avis et la Ligue peut ne pas en tenir compte.