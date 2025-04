L’OL pousse en coulisses pour réduire la sanction de Fonseca

Invité sur "Tant qu’il y aura des Gones", Matthieu Louis-Jean a évoqué le caractère "disproportionné" de la suspension du coach de l'OL, Paulo Fonseca.

Le coach portugais de l’OL Paulo Fonseca avait disjoncté le 2 mars dernier, en fin de match face à Brest. Front contre front avec l’arbitre Benoit Millot, l’ancien Milanais avait vu rouge dans la foulée et avait écopé d’une suspension de 9 mois pour ce geste d’humeur. Une sanction qualifiée de "disproportionnée" par le directeur technique du club Matthieu Louis-Jean lors de notre émission TKYDG du lundi 31 mars. Le club a donc engagé des procédures en coulisses "et ne lâchera pas l’affaire" pour faire réduire cette peine selon lui "handicapante" mais qui doit rendre le groupe plus fort : "Paulo a un staff autour de lui qui fait ce qu’il faut. Certains joueurs performent aussi davantage, à l’image de Georges (Mikautadze). On doit tous faire un peu plus".

"Cette suspension a fédéré le groupe"

Malgré la violence du geste et la durée de la sanction, l’OL ne compte pas lâcher son coach et le directeur technique du club a tenu à le souligner sur notre plateau : "Il n’a jamais été question de se séparer de Paulo. On le soutient même s’il n’aurait pas dû faire ce qu’il a fait ". Au-delà des dirigeants, les joueurs ont été les premiers concernés pour faire corps avec leur entraîneur, à l’image de la scène d’union après le premier but inscrit lors du huitième aller de Ligue Europa, à Bucarest (3-1). Louis-Jean le concède, cette suspension en Ligue 1 a "fédéré le groupe".

Cette volonté de conserver le Portugais est aussi liée à ses "compétences de coach de très haut niveau". Son arrivée à la place de Pierre Sage a notamment redynamisé l’attaque lyonnaise, à l’image des récentes performances de Georges Mikautadze ou d’Ernest Nuamah. Matthieu Louis-Jean a tenu à rappeler les raisons de la nomination de Fonseca : "on voulait passer un cap tactiquement, il fallait progresser défensivement et apporter plus de lien entre le bloc défensif et le milieu de terrain". La solidité défensive a pourtant été mise à rude épreuve en terres alsaciennes vendredi dernier (2-4), mais l’objectif de Ligue des champions en fin de saison reste toujours atteignable, que ce soit par le championnat ou la campagne de Ligue Europa.