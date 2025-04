Manchester United - OL : aux bons souvenirs de Nicolas Puydebois

Ancien gardien de l'OL, Nicolas Puydebois a eu la chance de jouer un match de Ligue des champions contre Manchester United. Il a livré ses souvenirs de son match à Old Trafford face aux Red Devils en 2004.

Avant de faire le bonheur des téléspectateurs sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", Nicolas Puydebois a d'abord été un joueur de football, au poste de gardien. S'il a le triomphe modeste, notre consultant peut se targuer d'avoir joué sur la pelouse d'Old Trafford. Avec la blessure de Grégory Coupet face à Fenerbahçe, Nicolas Puydebois l'avait remplacé pour le match de Ligue des champions face à Manchester United en Angleterre. Un souvenir indélébile pour l'actuel membre de l'encadrement du GOAL FC.

Un souvenir "impressionnant" pour Puydebois...

Construit en 1909, Old Trafford est un des stades mythiques d'Angleterre. Un lieu incontournable qui a marqué Nicolas Puydebois en 2004 : "Le plus impressionnant, c'était dans le tunnel avant le match. À côté de moi, il y avait des mecs (Van Nistelrooy, Giggs, Ronney) que je regardais jouer l'euro à la télé trois mois auparavant", a lâché l'ancien portier de l'OL (2002-2005).

... malgré quelques remords

Avec un but signé Gary Neville à la 19e minute, les Mancuniens ne pouvaient pas mieux commencer face aux Lyonnais. Un but au goût amer pour Nicolas Puydebois : "J'ai quelques remords. Je me dis qu'en jouant plus libéré, j'aurais pu mieux faire sur le premier but". Malgré l'égalisation de Mahamadou Diarra (40ᵉ), Van Nistelrooy marque le but victorieux pour les Red Devils (53ᵉ). Malgré la défaite (2-1), Nicolas Puydebois retient avant tout la magie de ce match : "Ça reste un moment incroyable, on avait une équipe de fous, c'était génial. C'était un bon moment et en plus, on s'est qualifié par la suite".