S’il estime être encore dans la réflexion, Jean-Michel Aulas multiplie les indices sur une potentielle candidature aux municipales de Lyon. Tout en glissant des tacles à ces futurs concurrents.

Jean-Michel Aulas en politique ? L’homme d’affaires avait toujours avancé, du moins publiquement, ne pas vouloir aller sur ce terrain. Il se pourrait bien que ces paroles ne soient qu’un vieux souvenir dans les mois à venir. Rien n’est encore acté, mais Aulas laisse chaque jour un peu plus des indices laissant penser qu’il va bien se lancer la course aux municipales de Lyon en 2026. Comme à sa grande époque à l’OL, Jean-Michel Aulas a fait de son compte X (ex-Twitter) son moyen de communication favori ces dernières semaines.

Pro-actif, le vice-président de la FFF ne manque jamais une occasion de tacler Grégory Doucet et les écologiques, tout en laissant planer le suspense sur sa candidature. Toutefois, mardi, 'JMA' n’a pas souhaité faire de poisson d’avril et a confirmé que sa "réflexion continue. Vos appels sont nombreux et ils me touchent. Progressivement, un cap et un chemin se dessinent."

"Ne pas se laisser distraire par les professionnels de la politique"

Pas de décision prise pour le moment, néanmoins, celui qui pourrait s’offrir une nouvelle carrière a quelque peu dévoilé les grandes lignes de ce que pourrait être son programme électoral. Comme à son habitude, il n’a pas hésité à envoyer quelques petits tacles à ceux qui pourraient être ses adversaires pour la mairie de Lyon comme Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, ou l’ancien maire Georges Képénékian. "Ne pas se laisser distraire par les professionnels de la politique, qui ne désirent pas l’unité à laquelle [il] aspire le plus. Rien ne sera possible sans rétablir la sécurité partout et pour tous, sans rendre à notre ville sa propreté et sa dignité, sans relancer son attractivité économique et culturelle, sans des équipements sportifs à la hauteur de la pratique des amateurs, et en priorité des femmes…"

Avant de conclure sur une petite pique à l’attention de Doucet et de son équipe afin de "ne rien lâcher sur ce qui compte vraiment, et en particulier sur une écologie qui doit être positive et pragmatique, et non plus dogmatique. C’est comme ça que je veux rendre à Lyon son honneur, son énergie, la fierté et le plaisir d’y vivre."