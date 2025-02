Ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas pourrait bien reprendre du service à Lyon. Il n’écarte pas la possibilité de se présenter aux municipales en 2026 pour prendre la suite de Grégory Doucet.

Comme à sa grande époque à l’OL, Jean-Michel Aulas se montre très actif sur son compte X depuis quelques jours. Comme précédemment, cela n’a semble-t-il rien d’anodin. En s’en prenant ouvertement à la politique de Grégory Doucet et des écologistes à Lyon, l’ancien président du club lyonnais plante petit à petit les graines d’une possible future candidature à la maire de Lyon. Ce qui paraissait n’être qu’une rumeur dans l’environnement lyonnais a pris de l’épaisseur depuis dimanche. Dans une interview accordée au Figaro, Jean-Michel Aulas n’a pas rejeté l’idée des municipales de 2026. "J’y réfléchis, bien sûr. Les sollicitations, à ma grande surprise, sont très nombreuses, et viennent de toutes parts, des commerçants aux politiques, en passant par les entrepreneurs, les jeunes. Ils me font tous l’honneur de me demander des conseils…"

Une décision pas avant l'automne

"Amoureux de Lyon", Aulas a toujours eu une relation avec la politique, même s’il s’était, du moins publiquement, toujours interdit d’y faire carrière. S’estimant désormais "plus libre", il se laisse le temps de la réflexion afin de savoir si ce sera "un simple coup de main ou aux conseils très concrets". Vice-président de la FFF et patron de la nouvelle ligue professionnelle féminine, Jean-Michel Aulas se laisse "jusqu’à l’automne. On va d’abord penser à l’Euro en Suisse avec l’équipe de France féminine". Il verra ensuite si le fauteuil de maire de Lyon l’attire vraiment ou non.