Au contraire de Toulouse et Reims dernièrement, Montpellier n'est pas entré dans le jeu de la surenchère face à l'OL. Les dirigeants montpelliérains n'ont pas posé de réserve sur le cas de Thiago Almada.

Laurent Prud'homme avait donc été mauvaise langue. Cela prêtera forcément à sourire au directeur général de l'OL, présent dimanche à Montpellier avec Matthieu Louis-Jean, mais Montpellier lui a donné tort. En début de semaine, le dirigeant lyonnais n'avait pas manqué de réagir à la réserve déposée par Reims lors de la 21e journée de Ligue 1. Sur le ton de l'humour, il avait pris les paris que Montpellier emboiterait sûrement les pas du club rémois et de Toulouse dans le dossier Thiago Almada. Finalement, les dirigeants montpelliérains ont fait preuve d'un peu plus de hauteur que certains de leurs homologues.

Encore intéressant dans l'Hérault

Malgré la présence du joueur argentin sur la feuille de match, aucune réserve n'a été portée avant ou après le match. Entré à la 65e minute en même temps qu’Alexandre Lacazette et Abner, Thiago Almada a été au départ du troisième but lyonnais conclu par son capitaine. Montrant de belles choses à chacune de ses sorties depuis son arrivée, l’ancien de Botafogo n’a pas encore connu de titularisation. Une fois de plus, Paulo Fonseca a voulu calmer l’enthousiasme autour du joueur mais voir Almada accumuler de plus en plus de temps de jeu dans un match ne semble qu’une question de temps.