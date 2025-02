Saël Kumbedi, latéral de l’OL (Photo by UWE ANSPACH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Une nouvelle fois titulaire, Saël Kumbedi enchaîne sous Paulo Fonseca. Néanmoins, le latéral assure que le discours est le même entre le nouvel entraîneur de l'OL et son prédécesseur Pierre Sage.

De notre envoyé spécial à Montpellier.

Après une première mi-temps compliquée, on a senti l'OL monter d'un cran au retour des vestiaires ?

Saël Kumbedi : Oui, c'est une consigne du coach. C'est vrai qu'après le premier but, on a beaucoup reculé. En deuxième mi-temps, on est revenu avec d'autres attentions. Le jeu a été plus haut, on a pressé plus haut et on a eu des positions plus hautes du coup. Mais oui, ce sont des consignes du coach.

Vous restez au contact de la zone Europe, c'est quoi l'objectif ? Podium ? La quatrième place ?

Franchement, pour l'instant, on prend match après match. Le but du club est d'avoir une place européenne à la fin de la saison. Mais pour l'instant, on se concentre, on prend match après match.

"J'enchaîne, mais je reste sur mes gardes"

Le coach est là depuis trois matchs, qu'est-ce qui a changé dans l'équipe ?

Ce qui a changé ? C'est une très bonne question... (sourire) Le coach nous dit d'être nous-mêmes. En fait, c'est un peu comme Pierre Sage. Mais ce sont deux philosophies différentes. Aujourd’hui, on a plus la possession et on le travaille en séance, avec beaucoup de tactique sur le terrain pour arriver à se trouver.

L'OL finit avec neuf frappes et quatre buts. Que retient-on de cette statistique ?

On finit avec les trois points, déjà, c'est le plus important pour moi. Après, c'est vrai que cette stat nous déplaît un peu parce qu'aujourd'hui, on a de très grands et de très bons attaquants. Aujourd'hui, on finit avec quatre buts, on va retenir les trois points. C'est le plus important. C'est un bon ratio quand même, c'est vrai, mais on peut faire mieux.

À titre personnel, vous enchaînez les titularisations. Comment vivez-vous la période ?

Je me sens bien. Le coach me fait confiance. Maintenant, c'est à moi de le rendre sur le terrain. Je ne me repose pas sur ces lauriers. Je vais continuer travailler et être sur mes gardes.