Encore une fois buteur face à Montpellier (1-4), Georges Mikautadze n'a pourtant pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Néanmoins, l'attaquant de l'OL veut avant tout retenir ses occasions décisives.

De notre envoyé spécial à Montpellier.

Avec quatre buts sur neuf frappes tentées, qu'est-ce qu'on retient d'un match comme celui à Montpellier ?

Georges Mikautadze : On retient la victoire, bien sûr. Une large victoire. La première mi-temps a été assez compliquée, on va dire. Puis, on est rentré en deuxième période avec une autre envie et on en a marqué trois buts en 45 minutes.

Personnellement, vous avez marqué d'entrée avant une longue traversée du désert. Comment vit-on un match avec aussi peu de ballons ?

Bien sûr que je suis un joueur qui aime avoir le ballon. J'en ai parlé avec le coach et on a fait des vidéos ensemble. Il m'a dit que ce n'était pas la peine que je touche beaucoup de ballons. Le plus important, c'est que j'arrive à marquer des buts. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui (ndlr : dimanche). On verra ce qu'il y a encore à améliorer. C'est de bon augure pour la suite.

"On se tire tous vers le haut"

On a aussi vu que le banc pouvait faire des différences...

Bien sûr. On a un effectif complet. Ceux qui sont sur le banc peuvent sortir et marquer ou faire marquer. On a un superbe effectif et c'est bien pour tout le monde, on se tire vers le haut.

La tête est déjà tournée pour le match contre le PSG ?

On va profiter de cette victoire et couper un peu. On va se concentrer quand on va reprendre l'entraînement sur le match du PSG.