Avec un match aller programmé le 19 avril à Londres, l’OL féminin jouera sa qualification en finale de Ligue des champions le 27 à Décines. Toutefois, l’adversité sera présente à l’Emirates Stadium avec déjà 22 000 places vendues pour la demi-finale.

L’heure est avant tout de penser aux matchs de sélection, néanmoins, l’OL féminin ne peut occulter que sa saison va définitivement se jouer en ce mois d’avril. Non pas en championnat puisque les Fenottes ont fait le travail et sont assurées de finir premières avant les play-offs programmés en mai. Mais bien en Ligue des champions avec la demi-finale contre Arsenal. En héritant du club londonien, l’OL a évité le FC Barcelone et Chelsea, cependant la partie est loin d’être gagnée d’avance. Les conditions ne sont plus les mêmes, mais les supporters lyonnais gardent encore en tête le large revers en septembre 2022 au Parc OL (1-5). Les Fenottes avaient plusieurs blessées majeures et Joe Montemurro espère que la trêve internationale qui se tient actuellement n’apportera pas de mauvaise surprise d’ici au match aller, qui se jouera dans un peu plus de deux semaines à l’Emirates Stadium.

22 000 pour Arsenal - Real Madrid en quarts

Le 19 avril prochain (13h30), l’enceinte d’Arsenal devrait être bien garnie, comme c’est souvent le cas avec les clubs anglais. À 17 jours de la venue de l’OL féminin, le club londonien a déjà passé l’affluence répertoriée pour le quart retour contre le Real Madrid. En effet, Arsenal a annoncé que plus de 22 000 billets avaient déjà trouvé preneur pour le choc contre les Lyonnaises. D'ailleurs, le club lyonnais a ouvert sa billetterie ce mercredi pour les supporters voulant se rendre à Londres. L’ambiance risque d’être au rendez-vous et ce ne sont pas les coéquipières de Wendie Renard qui vont se plaindre de cette pression et adversité. Au contraire, cela devrait les galvaniser un peu plus dans leur quête d’un neuvième titre européen.