L'OL subit un lourd revers à Strasbourg (4-2)

Attendu au tournant à Strasbourg, l'OL a répondu présent pendant une mi-temps. Cela n'a pas suffi à cause de l'inefficacité. Strasbourg a lui été clinique pour s'offrir une belle victoire (4-2).

Les deux semaines de trêve allaient-elles casser la dynamique de l'OL ? Sur une série de cinq victoires toutes compétitions confondues avant de voir certains éléments mettre les voiles vers leur sélection, la formation lyonnaise devait confirmer ce vendredi soir. Pour confirmer l'embellie avant un mois d'avril compliqué, mais aussi pour faire un gros coup en ce début de 27e journée. A la Meinau, l'OL a comme souvent joué une mi-temps. Cela n'a pas suffi car les Lyonnais ont été punis par l'efficacité de Strasbourg et subi une lourde défaite (4-2).

Une barre pour Mikautadze, un but hors jeu pour Nuamah

Dans ce choc pour l'Europe à la préparation tronquée, Paulo Fonseca avait choisi de laisser Nicolas Tagliafico et Thiago Almada sur le banc. Tout sauf une surprise après leur long voyage d'Argentine. Voir Nemanja Matic également en doudoune au coup d'envoi l'était un peu plus, tout comme Alexandre Lacazette sacrifié face à la belle forme de Georges Mikautadze. Après 45 minutes, l'entraîneur portugais ne devait pas regretter son choix. Le Géorgien a été dans la continuité de ses récentes performances, à l'image de cette incroyable volée du gauche qui s'est écrasée sur la barre.

Cette occasion a été la représentation même de la domination rhodanienne pendant le premier acte. Après moins d'une minute, Jordan Veretout avait déjà poussé Petrovic à la parade avant que l'ancien Marseillais ne rate le cadre de la tête sur une offrande de Mikautadze (34e). On attendait l'intensité de Strasbourg, on a eu le droit au pressing étouffant de l'OL. Il n'a manqué que ce petit but pour valider cette domination. Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont bien cru le fêter sur un coup de billard de Nuamah (40e) mais le but du Ghanéen a logiquement été refusé pour un hors-jeu.

Deux mi-temps, deux physionomies

Il devait forcément y avoir un peu de regrets dans le vestiaire lyonnais à la pause tandis que Strasbourg a réussi à limiter la casse. Le retour des vestiaires a logiquement permis de rééquilibrer les débats avec des Alsaciens plus haut et pas loin d'ouvrir le score sur un coup-franc parfait de Nanasi, magnifiquement sorti par Perri (50e). Etouffés en première mi-temps, les Strasbourgeois n'ont eu besoin que de deux occasions pour faire sauter le verrou lyonnais. Andrey Santos a placé une tête imparable pour le 1-0 (53e). La physionomie du match a complètement changé avec un RCSA dangereux et un OL acculé... En cinq minutes, tout a changé. Tessmann trop attentiste, Bakwa en a profité pour enrouler son ballon et faire le break à l'heure jeu.

On attendait du spectacle à la Meinau, il y en a eu car, au lieu de couler mentalement, l'OL a réduit le score dans la foulée après une récupération haute de Veretout, une frappe lourde de Cherki et Tolisso en renard des surfaces de la tête (2-1, 62e). Après cette folie, le match est retombé dans un rythme plus calme, de quoi endormir l'OL sur un coup-franc rapidement joué et une belle finition d'Emegha (3-1, 73e). Pendant que les esprits s'échauffaient, Strasbourg a tué le match à cinq minutes de la fin grâce à Amo-Ameyaw (4-1). Cette défaite risque de faire mal aux têtes lyonnaises, malgré le penalty de Mikautadze (4-2, 95e) car elle reste sévère et lourde par rapport au visage montré en première mi-temps. Mais un match dure 90 minutes et l'OL est aujourd'hui sixième provisoire à la 27e journée. Le club lyonnais pourrait même se retrouver septième...