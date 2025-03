Puni par Strasbourg vendredi soir (4-2), l'OL fait une très mauvaise opération dans la course au podium. Jorge Maciel regrettait que l'équipe ait laissé son adversaire enflammer la rencontre.

C'est ce qui s'appelle littéralement être puni. Puni pour n'avoir pas converti ses opportunités avant la pause, puni pour avoir baissé le pied dans le pressing et l'intensité après, et puni pour ses largesses défensives. Vendredi, l'OL a payé très cher ses approximations et ses manques du côté de Strasbourg (4-2). Pourtant, tout n'avait pas si mal démarré, au contraire.

Les 45 premières minutes des Rhodaniens étaient bonnes, mais le score était de 0-0, ce qu'ils regretteront sûrement très longtemps. "Il y a vraiment eu deux mi-temps différentes. L'adversaire a su être efficace et en réussite en marquant deux fois en cinq minutes au retour des vestiaires. Forcément, ça change la rencontre. On savait qu'il était important de réaliser la performance qu'on a faite dans le premier acte pour avoir des occasions et marquer des buts. Mais nous ne sommes pas parvenus à faire le plus important, à savoir mettre la balle au fond, constatait Jorge Maciel. Ce qui aurait là aussi rendu la partie différente, notamment vis-à-vis de l'ambiance dans le stade."

"Il faut une autre maturité pour disputer ce type d'affiche"

L'adjoint de Paulo Fonseca désormais numéro 1 durant les matchs, a ensuite vu ses joueurs perdre le fil. "En deuxième période, nous étions moins agressifs dans les duels, on rate des ballons, ils ont des phases de transition à jouer, obtiennent des corners, leurs supporters s'enflamment... On était prévenus que cette équipe joue beaucoup sur l'enthousiasme. Il faut une autre maturité pour disputer ce type d'affiche", a-t-il observé.

Le revers coûte cher à l'Olympique lyonnais, puisqu'il perd sa 5e place. Il pourrait même glisser jusqu'au 7e rang dimanche soir. L'écart avec le podium va également s'agrandir, car Monaco (3e) et Nice (4e) s'affrontent. "Parfois, ce n'est pas ton jour. On a réalisé une des meilleures premières périodes depuis longtemps, avec de la maîtrise, ils n'ont qu'une seule situation. Il nous a aussi manqué de la présence et de l'efficacité, décortiquait Jorge Maciel. C'est une leçon à apprendre, mais on est toujours dans cette course difficile (pour l'Europe), et qui le sera jusqu'à la fin. Pour le reste, nous devrons être plus exigeants et rigoureux pendant 100 minutes s'il faut."

L'OL recevra Lille au pied du mur

Interrogé sur l'impact de la trêve et sur la programmation de ce duel vendredi soir, le Portugais n'a pas voulu en faire une excuse. Néanmoins, il admet qu'en "Ligue 1, la qualification en Ligue des champions et pour les coupes d'Europe va se jouer à un ou deux points, tout va compter : la récupération, le temps de jeu... Mais je pense que ce qui est important, c'est de donner des bonnes conditions à tout le monde pour performer. Lorsqu'un joueur est avec une sélection sud-américaine, c'est un peu biaisé car il y a le voyage, le décalage horaire... On a la chance d'avoir beaucoup d'internationaux, ce qui montre notre niveau, mais ça peut aussi peser sur la performance, estimait-il. C'est désormais passé, nous avons récupéré tout le monde, sauf Malick (Fofana), pour affronter Lille. On est tournés vers cela désormais."

L'OL aura cette fois-ci plus de temps et plus d'éléments à disposition tout au long de la semaine pour préparer ce nouveau choc. Mais également plus de pression. Après ce revers, qui va peser, en Alsace, c'est l'actuel 7e qui viendra à Décines le 5 avril. Les coéquipiers de Corentin Tolisso n'auront pas le droit à l'erreur, et tout autre résultat qu'une victoire leur portera préjudice pour la fin de la saison.