OL : Tolisso "se sent désormais écouté" dans le vestiaire

Dans une interview accordée au site de la Ligue 1, Corentin Tolisso a livré ses plus belles anecdotes de vestiaire vécues dans sa carrière.

Cette saison, Corentin Tolisso est revenu à son meilleur niveau à l'Olympique lyonnais. La saison précédente avait été difficile pour l'ancien Bavarois, en manque de rythme suite à des pépins physiques. Champion du monde avec l'équipe de France en 2018 et champion d'Europe avec le Bayern en 2020, le Lyonnais a de l'expérience à revendre, notamment au sein du vestiaire de l'OL.

"Un déclic" pour Tolisso lors de son retour à Lyon

Performant cette saison avec l'OL, Corentin Tolisso apparaît comme un cadre du vestiaire. Un rôle qui n'était pas forcément évident pour l'homme de 30 ans. "Moi, je suis quelqu'un qui parle très peu. Quand j'étais à Lyon (2013-2017), je ne me sentais pas légitime de parler parce que j'étais jeune et qu'il y avait d'autres personnes qui le faisaient", a lâché le natif de Tarare. "Au Bayern (2017-2022), c'était compliqué avec l'allemand, donc je ne parlais pas non plus. C'est quand je suis revenu à l'OL (2022) que j'ai eu un déclic. Je me disais que si moi, je ne parlais pas, qui allait le faire ?", a-t-il poursuivi.

Son influence sur le vestiaire lyonnais

Lors de cette saison 2024-2025, Corentin Tolisso prend les devants dans le vestiaire de l'OL, mais également sur le terrain. Le Français a compris l'impact des prises de parole sur un match : "Je me sens écouté, c'est important de parler dans un vestiaire. Sinon, il y a une ambiance où personne ne parle et ça peut impacter négativement le match. Même si on répète souvent la même chose, parler pour combler ces vides, ça fait du bien", a rappelé le milieu de terrain.

Les limagents croisés, son pire souvenir dans un vestiaire

Victime d'une rupture des ligaments croisés en 2018 avec le Bayern, Corentin Tolisso a vécu le pire moment de sa carrière dans un vestiaire. "Je ne savais pas encore que c'étaient les croisés, mais je me doutais que c'était grave. Mes parents étaient là, j'avais appelé mon père en pleurs." Une blessure qui a tenu le quintuple champion d'Allemagne (2018, 2019, 2020, 2021, 2022) loin des terrains, mais également des vestiaires. "Au début du processus de guérison, c'était très compliqué. Je n'allais presque jamais dans le vestiaire parce que j'avais cette frustration de voir mes partenaires en tenues. Ça me faisait plus de mal qu'autre chose", a-t-il précisé.

"Cherki est entier"

Après la défaite face à Rennes (2-3) lors de la saison dernière, Corentin Tolisso avait été marqué par son coéquipier Alexandre Lacazette, très remonté. "Il disait qu'on ne méritait pas d'être joueurs de l'Olympique lyonnais, qu'il fallait qu'on se bouge, a confié Corentin Tolisso. Tout le monde a été touché, car Alex est vraiment écouté. Il n'y avait pas un bruit. Il était debout et s'énervait."

Souvent considéré comme un des grands frères de l'effectif de l'Olympique lyonnais, le numéro 8 a décrit sa relation avec Rayan Cherki : "Rayan, il est silencieux, mais prend aussi la parole des fois. Il est entier, quand il doit dire quelque chose, il le dit, a-t-il indiqué. Moi, je n'ai pas de mal à dire les choses. Par exemple, si je m'embrouille avec Rayan, c'est que je sais qu'il peut faire plus et qu'il ne le fait pas".