Même s'il reconnaissait une certaine fatigue, Clinton Mata ne voulait pas s'en servir d'excuse. Le défenseur admettait que Strasbourg avait été meilleur que l'OL au retour des vestiaires.

Il n'y a pas vraiment besoin de grandes analyses au lendemain du revers de l'OL à Strasbourg (4-2). Malgré une domination presque outrageuse durant les 45 premières minutes, il n'a pas réussi à ouvrir le score. Au retour des vestiaires, il a subi la furia alsacienne, dans un stade qui n'attendait pas grand-chose pour s'enflammer. Résultat, Clinton Mata et ses coéquipiers ont perdu pied et ne sont jamais remontés à la surface.

Il n'y avait donc pas réellement de regret après la partie, mais plutôt de la fatalité, c'est du moins l'impression que laissait le défenseur angolais. "On réalise peut-être la meilleure première période avec le coach. Malheureusement, on ne concrétise pas nos occasions. Ensuite, on se fait manger lors des quinze premières minutes du second acte, confirmait-il. On encaisse deux réalisations coup sur coup, ce qui nous fait mal. On tente de réagir, mais en prend encore deux buts supplémentaires."

"Nous devons assumer nos responsabilités"

Interrogé sur l'importance de la trêve internationale, qui a concerné plusieurs Lyonnais durant un long moment, l'ancien du Club Bruges ne voulait pas se réfugier derrière cela pour expliquer la baisse de régime. "Il y a probablement un peu de fatigue, certains internationaux étant revenus depuis peu. Mais nous n'avons pas d'excuse. Nous devons assumer nos responsabilités", a-t-il confié.

Un coup d'arrêt qui pourrait leur coûter une place en Ligue des champions en fin de saison. Mais l'Angolais reste confiant, rappelant les derniers résultats de l'OL avant la coupure. "On avait l'opportunité de faire une bonne opération, mais ce n'est finalement pas le cas. Il reste sept journées, on ne doit pas baisser les bras, a exhorté Clinton Mata. Jusqu'à aujourd'hui, on avait fait de bonnes prestations et enchaîné des victoires. Nous devons rester positifs car tout va se décider à la fin." Avec Lille comme futur opposant (samedi 5 avril), les Rhodaniens ne tarderont pas à revivre un match couperet.