Quatre buts encaissés, une première pour l'OL cette saison

Lucas Perri est allé chercher quatre fois le ballon au fond de ses filets à Strasbourg (4-2). Ce n'était pas encore arrivé cette saison, toutes compétitions confondues.

Lorsque l'arbitre, Romain Lissorgue, a sifflé la fin de la première période entre Strasbourg et l'OL, nous étions loin d'imaginer un tel scénario, du moins en ces proportions. Alors qu'aucune des deux formations, et surtout les Lyonnais, n'était parvenue à prendre les devants, les cages ont finalement tremblé à six reprises après la pause.

Trop de largesses offertes par l'OL à Strasbourg

Malheureusement pour les hommes de Paulo Fonseca, secondé par Jorge Maciel, les deux premières fois, c'est Lucas Perri qui a dû céder. D'abord sur corner, puis sur une frappe de Dilane Bakwa, trop facilement en position pour cela. Si Corentin Tolisso et Georges Mikautadze ont gonflé leurs statistiques à la Meinau, les deux réalisations strasbourgeoises supplémentaires ont donné la victoire à ces derniers.

Les Rhodaniens ont donc concédé quatre buts, ce qui ne leur était jamais arrivé cette saison. Paris et Marseille, deux fois chacun, ainsi que Rennes et... Strasbourg, avaient déjà réussi à marquer à trois reprises contre l'OL. Mais jamais l'arrière-garde n'avait cédé dans une telle ampleur. Priorité depuis l'arrivée du technicien portugais à la tête de l'équipe, la solidité défensive fera sans doute l'objet d'un travail ciblé dans les jours à venir. Car Lille et sa ligne offensive de qualité seront les prochains à se mesurer à Clinton Mata et à ses partenaires, samedi prochain.