OL féminin : cinq Fenottes de plus en sélection

Plusieurs sélections ont révélé la liste des joueuses convoquées pour la prochaine trêve internationale. Cinq footballeuses de l'OL supplémentaires seront de la partie.

Elles devraient être 18 au total à quitter le Rhône après le match face à Fleury dimanche (17h30). Une fois la rencontre terminée, place en effet à la trêve internationale pour l'OL féminin et tous les autres clubs. Gros pourvoyeur de joueuses pour les équipes nationales, le champion de France en titre évoluera en effectif réduit durant une dizaine de jours.

Les Françaises, mais aussi les Néerlandaises, ainsi que Lindsey Heaps (États-Unis), Sara Däbritz (Allemagne), Ellie Carpenter (Australie) et Sofie Svava (Danemark) manqueront à l'appel. Il en sera de même pour les jeunes Alice Sombath et Vicki Becho (France U23). Mais le contingent ne s'arrête pas là.

Gilles et Tarciane peut-être trop juste pour le Paris FC

Par exemple, et sans grande surprise, Vanessa Gilles va défendre les couleurs du Canada. Lors de deux rendez-vous amicaux, elle défiera l'Argentine les samedi 5 (4h30, heure française) et mercredi 9 avril (4h). Au vu du décalage horaire, du voyage, et de la proximité avec le choc contre le Paris FC (12/04), la Canadienne aura du mal à intégrer le 11 de départ face aux Parisiennes, et ce, malgré son statut.

Autre défenseure, Tarciane aura elle aussi un beau duel à relever. Avec le Brésil, elle se mesurera aux Américaines de Heaps aux mêmes dates. Ces affiches ayant lieu aux USA, il faudra là-aussi observer la gestion du groupe de Joe Montemurro au retour de la coupure.

Hegerberg va affronter la France

Autres confrontations de préparation, celles d'Haïti, avec Melchie Dumornay, contre le Chili. Les deux parties auront lieu dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5, puis le mardi 8 à 16 heures. La polyvalente offensive pourrait ainsi être de retour suffisamment tôt pour prendre part à la 20e journée de D1.

Enfin, deux Européennes sont également concernées : Ada Hegerberg (Norvège) et Elma Junttila Nelhage (Suède U23). L'attaquante disputera la Ligue des nations contre l'Islande (04/04), avant de retrouver la France (08/04). Quant à la Suédoise, elle participera à un tournoi amical durant lequel elle sera opposée à la Belgique, l'Angleterre et l'Espagne, le pays hôte.