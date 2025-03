Damaris Egurrola et Danielle van de Donk (OL) face à Grosso (Juventus) (Photo by MARCO BERTORELLO / AFP)

En marge du quart de finale retour de Ligue des champions de l’OL, Lindsey Heaps, Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk ont reçu leur convocation pour la trêve internationale d’avril.

Encore deux matchs à disputer en club et il sera de nouveau l’heure pour les internationales de l’OL de se tourner vers une nouvelle parenthèse en sélection. Elle débutera au coup de sifflet final dimanche après la venue de Fleury à Décines (17h) et elle concernera encore pas mal de joueuses lyonnaises. Comme à chaque trêve, pourrait dire Joe Montemurro. En marge du quart de finale contre le Bayern Munich ce mercredi (18h45), plusieurs Fenottes ont déjà reçu leur convocation. Elles étaient trois mardi, elles sont désormais trois de plus avec Lindsey Heaps, Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk.

Une double confrontation contre Tarciane pour Heaps ?

Malgré une absence de plusieurs semaines suite à une blessure en sélection, "DvD" a bien été appelée avec les Pays-Bas pour deux matchs de Ligue des Nations. Avec sa partenaire de club qu’est Damaris, elle affrontera à deux reprises l’Autriche. Pour Lindsey Heaps, l’enjeu sera bien moins important puisque les États-Unis disputeront deux matchs amicaux en Californie. À deux reprises contre le Brésil où la milieu de l’OL devrait certainement retrouver Tarciane.