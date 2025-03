Cherki avec les Bleus ? "C'était peut-être un peu trop tôt"

Lors de l’émission "Tant qu’il y aura des Gones" de ce lundi 24 mars, les deux consultants Enzo Reale et Nicolas Puydebois ont échangé sur le cas de Rayan Cherki, absent de la liste de Didier Deschamps en équipe de France.

En forme cette saison à l'Olympique lyonnais, Rayan Cherki n'a pas été sélectionné avec l'équipe de France A lors de cette trêve internationale. L'ancien de l'AS Saint-Priest a cependant brillé avec les Espoirs. Cette absence n'a pas manqué de faire réagir les acteurs et les fans du football français. Parmi eux, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, consultants de TKYDG, ont débattu de ce sujet lors de l'émission de ce lundi 24 mars.

Puydebois estime qu'il "a les qualité pour prétendre"

Pour Nicolas Puydebois, cette absence de Rayan Cherki est logique et pourrait être bénéfique pour l'avenir du jeune prodige. "Moi, il m'en faut plus. Il faut qu'il soit plus régulier et influent sur la totalité d'un match pour prétendre à l'équipe de France A", a lâché l'ancien portier de l'OL (2002-2005). Malgré tout, le membre de l'encadrement du GOAL FC reste convaincu qu'il y aura bientôt une sélection pour le numéro 18 de l'OL. "Effectivement, il a les qualités pour prétendre à l'équipe de France, mais honnêtement, c'est un peu trop tôt. Selon moi, tous les efforts de l'OL pour remettre Rayan Cherki dans une bonne attitude seraient réduits à néant en cas de sélection."

Reale : "La mentalité française m'agace sur les jeunes"

À l'inverse de Nicolas Puydebois, Enzo Reale est mécontent de cette absence de Rayan Cherki. "C'est la mentalité française qui m'agace, il a beau être jeune, il faut l'essayer, a lâché l'ancien joueur de l'OL (2009-2012). Selon lui, la sélection du Gone en équipe de France lui serait bénéfique : "Il apprendrait plus vite avec les joueurs expérimentés de l'équipe de France, qui jouent dans les plus grands clubs européens. Cherki fait une grosse saison avec de bonnes statistiques, c'est le futur, donc il faut l'essayer dès maintenant, a expliqué le consultant de TKYDG.

Des problèmes de comportement pour Rayan Cherki ?

Nicolas Puydebois a loué les qualités footballistiques de Cherki. Cependant, le comportement sportif et extra-sportif du joueur de 21 ans le dérange : "J'ai un problème avec son côté hautain par moment. Il manque parfois de respect aux adversaires. Aujourd'hui, l'équipe de France, c'est le très haut niveau et il ne peut pas se permettre ce qu'il se permet aujourd'hui", a expliqué le triple champion de France (2003, 2004, 2005). En guise de réponse, Enzo Reale a déclaré : "J'ai l'impression que Rayan Cherki perd son temps quand il joue avec l'OL, car il ne joue pas avec des joueurs qui pensent comme lui. J'aimerais bien le voir avec des joueurs qui réfléchissent comme lui. Cela le pousserait à se remettre en question et à repousser ses limites". L'ancien milieu de l'OL devrait bientôt savoir puisqu'un départ durant l'été est plus que probable...