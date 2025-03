Après la victoire face à la Croatie en Ligue des nations (2-0, 5 t.a.b. à 4), Didier Deschamps s'est exprimé sur Rayan Cherki (OL). Le sélectionneur de l'équipe de France attend plus du Lyonnais.

Malgré la qualification pour le Final Four de la Ligue des nations, le dossier Rayan Cherki était presque inévitable pour Didier Deschamps, dimanche soir, en conférence de presse. Nombreux sont les supporters français et lyonnais à ne pas comprendre sa non-sélection en A. En effet, l'ancien de l'AS Saint-Priest affiche de belles performances à l'Olympique lyonnais cette saison : 8 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues. Meilleur passeur de la Ligue 1 et en Ligue Europa, le meneur de jeu créatif est réclamé en équipe de France.

Le message d'espoir de Didier Deschamps

À défaut de briller avec les A, Rayan Cherki a été étincelant avec les Espoirs. Lors de la victoire face à l'Angleterre (5-3), il a inscrit un but et délivré deux passes décisives. Malheureusement, le Lyonnais a dû quitter ses coéquipiers suite à une blessure à un pied. Questionné sur une future sélection du numéro 18 de l'OL, Didier Deschamps a délivré quelques indices. "Que Rayan, comme d’autres, aient le potentiel de venir en Équipe de France A : oui, bien évidemment. Il y a du monde, à lui de confirmer", a lâché le sélectionneur des Bleus.

Rayan Cherki est donc averti : il devra faire preuve de régularité et redoubler d'efforts s'il veut, à l'avenir, décrocher ses premières minutes avec l'équipe de France A sous l'ère Didier Deschamps.