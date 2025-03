Comme avec l’OL, Cherki fait le show avec les Espoirs

Rayan Cherki et Johann Lepenant lors de France – Nouvelle-Zélande (Photo by LIOT Jean-Marie / KMSP / KMSP via AFP)

Dans la continuité de ses prestations avec l’OL, Rayan Cherki s’est illustré avec les Espoirs, vendredi. Le joueur offensif a marqué un but et délivré deux passes dans le succès amical de la France contre l’Angleterre (5-3).

Il est décidément intenable. Sans forcément parler de message envoyé, Rayan Cherki a encore montré vendredi soir qu’il était dans une forme étincelante, du moins au niveau des statistiques. Dans la lignée de ce qu’il peut faire depuis quelques semaines à l’OL sous Paulo Fonseca, le joueur offensif a encore été au four et au moulin avec l’équipe de France espoirs. La rencontre contre l’Angleterre a beau avoir été amicale, le numéro 10 français a encore éclaboussé de son talent les 80 minutes qu’il a passées sur la pelouse du Moustoir à Lorient. Quand certains espéraient le voir appeler pour la première fois par Didier Deschamps, Rayan Cherki a montré que le maillot des Espoirs était peut-être un peu trop serré pour lui désormais. Dans la victoire française contre les voisins anglais (5-3), le Lyonnais a encore gonflé ses statistiques.

Impliqué dans 16 buts dernièrement

Aligné d’entrée de jeu par Gérald Baticle, Cherki a donné raison à son sélectionneur qui vantait ses progrès durant la semaine. Il estimait que dorénavant le Lyonnais représentait une vraie menace et crainte pour les adversaires. L’Angleterre en a fait l’amère expérience en Bretagne puisque l’ancien de l’AS Saint-Priest s’est offert le luxe d’un but et de deux passes décisives. Une nouvelle implication XXL qui confirme le ressenti des dernières semaines. Rayan Cherki peut ne pas être brillant pendant une rencontre, il arrivera à se montrer décisif. Avec le match de vendredi soir, il se retrouve à présent impliqué dans 16 buts lors de ses 10 derniers matchs en club et sélection (4 réalisations, 12 passes décisives).