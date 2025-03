OL : Cherki titulaire avec les Espoirs, Nuamah avec le Ghana

Rayan Cherki buteur avec l’équipe de France U23. (Photo by GAIZKA IROZ / AFP)

Ce vendredi, l’équipe de France Espoirs affronte l’Angleterre en amical à Lorient. Gérald Baticle a choisi de titulariser Rayan Cherki.

C’est avant tout un match de préparation en vue de l’Euro qui se tiendra en juin en Slovaquie. Seulement, une rencontre entre la France et l’Angleterre n’a souvent d’amical que le nom. Ce vendredi (21h, La Chaîne L’Équipe), les Espoirs de Gérald Baticle jouent leur premier match de la trêve de mars contre le voisin anglais sur la pelouse du Moustoir à Lorient. Pour ce rendez-vous, le sélectionneur français a choisi de s’appuyer sur Rayan Cherki dont il a vanté les mérites en début de semaine. Le joueur de l’OL, qui aurait pu connaître une convocation en A grâce à ses belles performances en club, aura à coeur de briller dans le système mis en place par Baticle. Aligné côté droit, Cherki partagera l’animation offensive avec Wilson Odobert et Maghnes Akliouche. Hugo Ekitike sera lui en pointe.

Le Ghana vise la première place de son groupe

Le numéro 18 lyonnais n’est pas le seul joueur de l’OL sur le pont ce vendredi soir. À 20h, Ernest Nuamah dispute une rencontre bien plus importante dans le cadre des éliminatoires en Afrique de la Coupe du monde 2026. Le Ghana reçoit le Tchad à Accra avec la volonté de reprendre les commandes du groupe I dominé par Madagascar. Une victoire contre le dernier de la poule et les Black Stars reprendraient du poil de la bête après l’échec de la CAN. Pour ce rendez-vous, Nuamah est titulaire, l’occasion peut-être de rester sur sa bonne dynamique actuelle avec l’OL.