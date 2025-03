OL : les gagnants et perdants de l’arrivée de Fonseca

Arrivé sur le banc de l’OL le 31 janvier dernier, Paulo Fonseca a eu le temps de se faire une idée de son groupe. S’il tente de maintenir tout le monde sous pression, le coach portugais s’appuie sur un cercle assez restreint.

Avec cinq victoires de suite toutes compétitions confondues, l’OL a retrouvé un rythme de croisière qu’il avait laissé en route au mois de janvier. Cela avait en partie coûté sa place à Pierre Sage, remplacé par Paulo Fonseca malgré des objectifs encore largement atteignables. La tentation du Portugais était trop grande pour John Textor qu’il n’a pas souhaité la laisser passer.

Depuis le 31 janvier dernier, l’OL a donc un nouveau coach et la mayonnaise semble avoir pris depuis un peu plus d’un mois et demi. Il y a certes eu l’épisode fâcheux de la suspension pour neuf fois, mais Fonseca a réussi à redonner de l’allant à ce groupe, même depuis la tribune. À l’heure de la trêve internationale et après neuf matchs dirigés par le coach, certaines tendances se dégagent avec comme souvent des gagnants et des perdants.

Les gagnants : Tessmann, Nuamah, Kumbedi, Akouokou

Avec le mercato hivernal, l’OL a clairement dégraissé son effectif et l’entraîneur a désormais moins de choix à faire en amont. Cela rend la vie plus facile à Fonseca pour concerner un maximum de joueurs et en laisser le moins possible sur le côté. Pierre Sage n’avait pas eu cette chance, réussissant malgré tout à tirer le maximum de son groupe élargi. Depuis son arrivée depuis neuf matchs, Fonseca n’a pas tout chambouler, mais le réajustement tactique en 4-2-3-1 a forcément entraîné quelques modifications. Avec un Corentin Tolisso dans un rôle de faux meneur la plupart du temps et un double pivot devant la devance, Tanner Tessmann a gratté des minutes et des titularisations. Titulaire à sept reprises sous Sage, il en compte déjà autant sous le nouveau coach.

Si ses prestations peuvent paraître neutres parfois, l’Américain a profité du changement de système pour se faire une place dans le onze. Ce constat vaut également pour Ernest Nuamah. N’arrivant pas à mettre un pied devant l’autre depuis son arrivée à l’OL, le Ghanéen retrouve de la confiance un peu plus à chaque match. Titulaire à sept reprises, l’ailier ne fait pas encore tout bien, gardant certains défauts.

La mention Akouokou

Néanmoins, il semble bien plus impliqué dans le jeu collectif de l’OL, quand il était souvent boudé par certains coéquipiers. Auteur d’un but et d’une passe à Montpellier, Nuamah vient d’enchaîner un but à Nice et un doublé contre le FCSB. Pour un joueur qui avait du mal à se montrer décisif, la période est plutôt faste, comme pour Georges Mikautadze. Mais là encore, les statistiques du Géorgien cachent parfois un manque dans le jeu.

S’il avait déjà commencé à rejouer à la fin du mandat de Pierre Sage, Saël Kumbedi a poursuivi sur sa lancée avec six titularisations de suite en Ligue 1. Sa concurrence avec Ainsley Maitland-Niles est toujours présente, mais l’international U20 français a montré que Fonseca pouvait faire appel à lui dans la rotation, voire plus. Enfin, comment ne pas citer Paul Akouokou, qui redevient chaque jour un peu plus un joueur de foot. Son impact dans le jeu lyonnais reste encore proche du néant, mais avec l’arrivée du nouvel entraîneur, l’Ivoirien a retrouvé les groupes les jours de match et est même entré à Bucarest, un an après son dernier match. C’est donc déjà une vraie victoire en soi.

Les perdants : Caleta-Car, Fofana, Veretout, Abner

Qui dit gagnants, dit forcément perdants… Et pour certains, le changement a été radical. Indiscutable sous Sage, Duje Caleta-Car avait déjà vécu les deux derniers matchs de l’ancien coach sur le banc. Seulement, avec Paulo Fonseca, ce qui était temporaire s’est transformé en une habitude. Le Croate n’a joué que 45 minutes sur les neuf matchs dirigés par l’entraîneur portugais et il doit sa mi-temps contre le FCSB à une qualification déjà assurée pour l’OL et à une gestion des cartons pour Niakhaté. Derrière le Sénégalais et Clinton Mata, Caleta-Car ne peut même pas se dire qu’il ramasse les miettes, car il n’y en a pas.

Même chose pour Abner, bien que ce dernier ait vu une blessure le contraindre à déclarer forfait contre le PSG et Brest. Néanmoins, avec seulement 104 minutes jouées (en trois matchs), le Brésilien a vu Nicolas Tagliafico reprendre une grosse longueur d’avance dans la concurrence sur le côté gauche de la défense. Avec sept matchs sur neuf possibles, Jordan Veretout reste actif sous Paulo Fonseca. Néanmoins, son influence est plus que limitée. Le passage en 4-2-3-1 et la promotion de Tessmann ont fait de l’ancien Marseillais la première victime de l’entrejeu. Au cumulé de ces sept apparitions, Veretout ne totalise que 216 minutes de jeu, se contentant avant tout des fins de matchs lyonnaises…