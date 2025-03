Textor l’a eu mauvaise sur le penalty sifflé contre l’OL

En plus de Didier Digard passablement énervé contre les décisions de Bastien Dechepy, John Textor a, lui aussi, exprimé sur les réseaux son incompréhension concernant le penalty sifflé contre l’OL.

Même loin de Lyon, John Textor ne cherche pas d’excuse avec le décalage horaire. La rencontre entre l’OL et Le Havre avait beau être à 10h du matin à Miami, le propriétaire américain était devant son écran de télévision pour suivre la 26e rencontre de la formation rhodanienne en Ligue 1. Et on ne peut pas vraiment dire que Bastien Dechepy a mis Textor de bonne humeur pour attaquer sa journée dominicale. S’il s’est félicité pour la victoire de l’OL (4-2) à l’issue des 90 minutes, le patron d’Eagle Football a que peu goûté à certaines décisions arbitrales et notamment celle de siffler un penalty pour une faute d’Ernest Nuamah sur Yassine Kechta à la demi-heure de jeu.

"Le joueur havrais a trébuché sur son propre pied"

Comme il en a souvent l’habitude, John Textor a utilisé son compte Instagram pour faire part de sa surprise de voir une telle décision prise. "Je suis très déçu de l’arbitre du match. Le VAR aurait dû confirmer qu’il n’y avait pas de contact. Le joueur du Havre trébuche sur son propre pied", a-t-il écrit en anglais sur sa story. Tout est bien qui a bien fini pour l’OL grâce aux entrées de Georges Mikautadze et Malick Fofana qui ont permis aux Lyonnais de recoller au podium et de redonner le sourire à John Textor.