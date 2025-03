Malick Fofana célébrant son but lors d’OL – Monaco (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Une nouvelle fois décisif, lors de son entrée en jeu, Malick Fofana a mis en avant l'apport des remplaçants après la victoire de l’OL contre Le Havre (4-2).

Votre but a remis l’OL sur de bons rails pour s'imposer contre Le Havre (4-2)…

Malick Fofana : J’essaie toujours d’apporter beaucoup à l’équipe. Aujourd’hui (ce dimanche), j’ai été décisif en marquant un but. Je suis très content, car on prend les trois points. Cela nous aide beaucoup au classement.

Racontez-nous votre but à la 78ᵉ minute de jeu...

Georges (Mikautadze) me donne la balle. J’ai été malin et rapide et j’arrive à dribler le gardien et à enchaîner vite. Lors du dernier but, j’ai fait une mauvaise passe à Georges, mais il a bien géré et Thiago (Almada) a marqué. Donc tout le monde était très heureux.

Au-delà des décisions arbitrales, l’OL était tout de même en difficulté...

À ce moment-là, il faut savoir faire preuve de patience, il faut garder son calme. Quand on joue notre jeu, on sait que nous sommes capables de marquer des buts. Comme toujours, on s’est dit les choses et, voilà, finalement, le résultat est en notre faveur.

Grâce à ce succès contre le HAC, l’OL est à deux points du podium...

Nous savions que cette rencontre contre Le Havre était très importante. On avait besoin de prendre les trois points. J’espère après la trêve (internationale) que nous allons continuer sur cette dynamique. Il faut continuer à enchaîner les victoires.